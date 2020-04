Riot dit que le sang sera facultatif à Valorant

Gameplay Valorant (Image: Riot)

Valorant est peut-être encore en version bêta, mais Riot se prépare déjà pour l’avenir du jeu, prenant sa place à côté de leur autre jeu Esports populaire, League of Legends. Le jeu de tir à la première personne compétitif a gagné en popularité au cours des dernières semaines. Il semble que le sang sera retiré du jeu pour le tournoi.

Riot prévoit maintenant de retirer du sang; il est probable que cela attirera autant d’investisseurs que possible. Valorant a le potentiel pour atteindre de nombreux nouveaux yeux, il semble que la société souhaite qu’elle soit aussi PG que possible.

C’est logique; cela augmentera le nombre de personnes potentielles qui peuvent jouer au jeu, ce qui ne fera que contribuer à la croissance du sport. “En fin de compte, nous voulons que notre e-sport soit aussi accessible que possible, et cela signifie également qu’il doit être aussi large que possible”, a déclaré à Bloomberg Whalen Rozelle, directeur principal des e-sports chez Riot. «En coupant le sang, nous permettons à davantage de sponsors et de distributeurs de rejoindre l’écosystème, créant ainsi plus d’accessibilité et de stabilité pour tout le monde.»

Riot sait comment gagner de l’argent avec les jeux vidéo, League of Legends est un géant de l’industrie et aurait rapporté 1,5 milliard de revenus pour 2019. Valorant a un énorme potentiel, et nous continuerons de surveiller ses performances dans sa prochaine version cet été.

