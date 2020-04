Riot essaie de forcer le joueur de League Of Legends nommé Corona à changer son nom d’utilisateur

Photo: Josh Lefkowitz (.)

Le nom de League of Legends de Joao Corona n’avait jamais été un problème dans le passé. Mais plus tôt ce mois-ci, Riot lui a dit qu’il devait le changer pour autre chose s’il voulait continuer à jouer.

Il y a un an, beaucoup de gens connaissaient Corona comme la bière mexicaine trop chère pour les fêtes de plage impromptues par des gens riches et beaux. En espagnol, cela signifie simplement «couronne». Maintenant, il est également connu dans le monde entier comme le nom d’un virus mortel qui a coûté la vie à plus de 130 000 personnes. Cela est devenu un problème pour Joao Corona, 24 ans, qui a tous les deux Corona comme nom de famille légal et l’utilise comme son League of Legends depuis plus d’un an.

Le 1er avril, il dit qu’il s’est connecté au populaire MOBA uniquement pour trouver un message lui disant qu’il aurait besoin de changer son nom d’utilisateur s’il voulait continuer à jouer. «Je pensais que c’était amusant au début, car presque tous les matchs qu’un joueur me disait dans le chat« joli nom », mais j’ai juste haussé les épaules et envoyé un courriel à Riot dans l’espoir qu’ils acceptent que c’était une drôle de situation, et mon nom serait inscrit sur la liste blanche », a-t-il écrit dans un article qui a explosé hier sur le subreddit de League of Legends.

Corona a essayé d’expliquer la situation à Riot dans un e-mail au service client en fonction des captures d’écran de la conversation qu’il a téléchargée sur Imgur. Joueur occasionnel de la Ligue depuis 2014, il évoluait sous l’alias «Squid Corona». Il y a un an, il a pu obtenir le nom de «Corona» et est passé à cela à la place, pensant qu’il serait plus facile pour de nouveaux amis de l’ajouter dans le jeu.

Le service client n’a pas été convaincu. “Je vais vous demander de bien vouloir changer votre nom en quelque chose que vous aimez”, a écrit un spécialiste du support aux joueurs sous le nom de Monocromie. “En attendant, je vais essayer de voir s’il est possible pour vous de le garder.” Corona a tenté de plaider sa cause dans un suivi, mais Riot a finalement rejeté la demande de conserver son pseudonyme d’origine.

Les jeux en ligne sont sujets à la traîne et aux comportements toxiques et les noms d’utilisateur sont un endroit facile pour les joueurs pour essayer de glisser dans leur forme préférée de nervosité performative. D’autres joueurs ont déclaré avoir vu des noms qu’ils considéraient comme beaucoup plus insensibles que Corona, comme «CoronaComin4U» et «ChinaVrs». Il est difficile de savoir si Corona vient de se retrouver dans un balayage plus général ciblant les noms d’utilisateurs potentiellement offensants liés aux coronavirus, ou s’il a été victime d’une politique plus générale contre les références au virus que Riot n’a tout simplement pas les ressources nécessaires pour mettre en œuvre dans tous les domaines.

Riot n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

“Nous ne pensons pas que forcer un changement de nom dans ce cas est conforme à nos politiques, nous allons donc examiner cette situation”, a écrit Ryan Rigney, responsable des communications pour League of Legends, sur Reddit. Entre-temps, la société a rendu à Corona son nom d’utilisateur.

“Je pense qu’en principe, je comprends pourquoi certaines personnes pourraient être contrariées par cela, mais je pense que c’est un peu ridicule si vous essayez de contrôler chaque variable qui pourrait déranger quelqu’un”, a déclaré Corona à Buzzfeed lors d’une interview. “Je pense juste que c’est un peu idiot.”

