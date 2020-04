Riot Games a été “pris au dépourvu” par les tricheurs de Valorant

Riot Games a affirmé qu’il était “pris au dépourvu” par la rapidité avec laquelle les tricheurs se sont présentés à Valorant.

S’adressant à IGN, le chef anti-triche de l’entreprise, Paul Chamberlain, a expliqué que son nouveau logiciel offre des mécanismes de protection et permet à l’entreprise de “réagir rapidement aux menaces émergentes”.

“Vanguard nous a permis de lutter plus facilement contre les tricheurs de deux manières: premièrement, les mécanismes de protection de Vanguard rendent la création de tricheurs plus difficile et plus longue”, a déclaré Chamberlain.

“Deuxièmement, Vanguard a été conçu de manière à nous permettre de répondre rapidement aux menaces émergentes. Nous n’avons pas besoin d’attendre une mise à jour du jeu pour mettre à jour nos systèmes anti-triche, afin que nous puissions déployer de nouvelles protections et détections dès qu’elles “Nous sommes prêts. Nous avons construit Vanguard pour être une plate-forme en constante amélioration, plutôt qu’un produit unique, donc à partir d’ici Vanguard va continuer à s’améliorer.”

Chamberlain a affirmé qu’il ne pensait pas que les astuces allaient devenir un problème immédiatement. Il pensait que l’équipe aurait au moins deux semaines avant que les tricheurs commencent à causer des problèmes.

“Pour être honnête, j’ai été pris au dépourvu par l’intérêt suscité par le jeu et la rapidité avec laquelle les développeurs tricheurs ont tourné leur attention vers nous”, a déclaré Chamberlain.

“Mon estimation avant le lancement était que nous verrions nos premiers vrais tricheurs dans les deux premières semaines de la version bêta. Il s’avère que j’étais optimiste et à la place nous n’avions que quelques jours de silence avant de devoir travailler à plein régime . “

Le logiciel anti-triche de la firme américaine ne peut pas être désactivé et est automatiquement téléchargé avec le jeu. Cependant, les utilisateurs ont contesté cela, forçant Riot à répondre à leurs préoccupations.

Le créateur de League of Legends offre jusqu’à 100 000 $ pour des rapports sur les exploits de triche à Valorant. Plus tôt ce mois-ci, Riot s’est associé à ESPN pour l’e-sport pour le tireur tactique. La firme américaine souhaite que Valorant “grandisse naturellement” en tant qu’esport.

Après être entré en version bêta fermée début avril, le jeu sera entièrement lancé cet été.