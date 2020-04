Riot Games acquiert Hypixel Studios, les développeurs du RPG Hytale attendu

Le studio fondé en 2018 travaille sur un titre basé sur Minecraft, avec des millions d’utilisateurs en attente de sa version bêta.

DansRiot Gamesils ne sont pas immobiles. La société mondialement connue pour être les créateurs de League of Legends est impliquée dans le développement de Valorant, son nouveau jeu de tir PC compétitif qui connaît un tel succès sur Twitch avec sa phase bêta. Et à l’intérieur des bureaux, il y a aussi des mouvements intéressants, carRiot vient d’agrandir sa familleà l’achat d’un nouveau studio de développement:Hypixel Studios.

Le développeur québécois, quitravaille actuellement à Hytale, a ouvert ses portes en 2018 avec l’investissement, entre autres, de Riot Games lui-même. Et deux ans plus tard, la société LoL a finalement franchi le pas pour acquérir le studio. De cette manière,Hypixel Studios continue de fonctionner comme une équipe de développement indépendantepour travailler sur son titre d’aventure né de Minecraft, et avoir le soutien logistique et technologique de Riot.

Nous recherchons des développeurs qui s’efforcent d’améliorer l’expérience du joueur.Lorsque nous avons investi dans Hypixel Studios il y a deux ans, nous avons vu un groupe axé sur les jeux de blocs qui était convaincu que le genre pouvait mieux servir la communauté “, commentent-ils de Riot Games.dans Hypixel, ils déclarent quenous sommes époustouflés par la réponse du joueur de Hytale, etRiot est le bon partenaire pour nous aider à créer un jeu pour correspondredes attentes des joueurs.

Hytale est un RPG d’aventure basé sur des blocs, né directement du précédent projet de l’étude,Serveur multijoueur Minecraft “Hypixel”. Un jeu qui cumule plus de 55 millions de vues dans sa bande annonce, et2,5 millions d’utilisateurs enregistrés pour sa version bêta. Avec l’achat du studio,Hypixel ouvre un siège social en Irlande du Nord et élargit son personnelavec 20 emplois supplémentaires, pour soutenir le développement.

Au-delà de ce titre, etde retour avec Riot Games, son nouveau jeu Valorant continue de progresserTout au long de sa version bêta fermée, et à partir de cette semaine, tous les flux de jeu pourront déposer des clés pour y accéder. Si vous voulez mieux connaître cette proposition detireur compétitif pour pcVoici nos impressions de Valorant.

