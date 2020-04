Riot Games annule League of Legends MSI 2020 en raison d’un coronavirus

L’entreprise a annoncé des changements aux Mondiaux 2020 et aux lieux dans chaque région pour s’adapter à la situation.

League of Legends Mid-Season Invitational 2020, mieux connu sous le nom deMSI 2020, a été annulée en raison du coronavirus. Le tournoi d’été deRiot GamesC’est généralement l’une des compétitions les plus importantes du calendrier des jeux, quiréunir des équipes de toutes les régions dans le même tournoi, en tant que contact avant le second semestre. Mais cette fois, pour des raisons plus que compréhensibles,il ne pourra pas être réalisé.

“Sur la base d’informations provenant d’analystes externes des risquesqui travaillent avec Riot Games, en plus de celles reçues des autorités sanitaires, des gouvernements locaux, des équipes et des ligues régionales, des experts en voyages et d’autres parties intéressées,ont pris la décision de ne pas détenir de MSI en 2020“Riot Games explique dans un communiqué de presse. De cette façon,Les 12 ligues régionales de League of Legends retrouveront leurs horaires d’originede la division estivale, sans interruption du tournoi, afin d’obtenir la place convoitée au Championnat du Monde 2020.

L’entreprise s’assure qu’elle travaille pour offrirévénements et activités comme alternative à MSI 2020, qu’ils espèrent partager dans les prochaines semaines. Bien sûr,l’annulation du tournoi affectera également le championnat du monde, où Riot a annoncé d’importants changements dans le nombre d’équipes qui y participeront. Les deuxLPL(Chine) comme leLEC(Europe) auraquatre places pour la coupe du monde, tandis que le VCS (Vietnam) pourra envoyer un classement supplémentaire à l’événement, étant le mieux placé parmi les ligues qui ont une seule place.Ceci est la distribution pour le Championnat du Monde 2020de League of Legends:

Répartition des places

LPL (Chine), LEC (Europe): 4 équipes chacune.

LCK (Corée), LCS (Amérique du Nord): 3 équipes chacune.

PCS (Asie du Sud-Est), VCS (Vietnam): 2 équipes chacune.

CBLOL (Brésil), TCL (Turquie), LJL (Japon), LLA (Amérique latine), OPL (Oceana), LCL (Communauté des États indépendants): 1 équipe chacun.

Enfin, Riot Games s’assure quedonnera plus de détails sur Worlds 2020 à mesure que leurs dates se rapprochent, y compris les paires de groupes du tournoi. Dans un autre ordre d’idées, la société nord-américaine connaît un grand succès avec Valorant, qui est encore en phase bêta, mais a déjà accumulé des millions de vues sur Twitch. Si vous souhaitez en savoir plus sur la nouvelle proposition concurrentielle de Riot, voici nos impressions sur Valorant.

