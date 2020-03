Riot Games fait un don de 1,5 million de dollars pour aider aux efforts de secours contre les coronavirus

Le créateur de League of Legends, Riot Games, a fait don de 1,5 million de dollars aux efforts de secours contre les coronavirus à Los Angeles.

Tel que rapporté par The Wrap, 500 000 $ sont donnés par la société elle-même tandis que ses co-fondateurs Brandon Beck et Marc Merrill ont donné 500 000 $ supplémentaires chacun.

“Nous sommes bénis ici à Los Angeles d’avoir des industries qui alimentent non seulement notre ville mais aussi notre pays et l’économie mondiale. Le jeu est l’une de ces industries, et l’un des leaders dans cet espace est Riot Games”, a déclaré le maire de Los Angeles, Eric Garcetti. .

“Ils sont basés ici même dans notre ville, et aujourd’hui, cette entreprise et ses fondateurs font don de plus de 800 000 $ à des organisations à but non lucratif locales, dont 200 000 $ au Fonds du maire pour soutenir tout ce qui est nécessaire pour les secours COVID-19.”

Garcetti a ajouté: “En plus de cette contribution financière, Riot Games s’efforce de sécuriser l’équipement personnel essentiel pour les hôpitaux de Los Angeles, comme les masques indispensables pour protéger nos médecins et infirmières de première ligne”.

400 000 $ iront à la banque alimentaire de Los Angeles, tandis que 800 000 $ iront à des organisations à but non lucratif, dont 200 000 $ au fonds du maire.

Le maire a affirmé que Riot avait gardé son personnel de nettoyage, d’installations et de nourriture sur son salaire. Pendant ce temps, le reste de ses employés travaillent à distance.

“Sachant que c’est un moment de tension pour les familles de travailleurs de notre région, Riot Games est déterminé à faire ce qu’il faut pour ses employés”, a déclaré Garcetti.

La firme américaine n’est pas la seule société de jeux à avoir donné de l’argent, Ndemic Creations a donné 250 000 $ pour les secours. Pendant ce temps, le streamer Ninja a promis 150 000 $.