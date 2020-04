Riot Games offre jusqu’à 100 000 $ pour des rapports sur les exploits anti-triche à Valorant

Riot Games donnera jusqu’à 100 000 $ pour révéler des exploits dans le logiciel anti-triche de Valorant.

Comme indiqué dans une liste HackerOne, la firme américaine a affirmé qu’elle offrirait une récompense minimale de 250 $ pour les rapports de bogues éligibles.

“Les récompenses sont accordées entièrement à la discrétion de Riot. La divulgation publique de votre bogue sans coordination avec nous peut entraîner l’inéligibilité à une prime”, a déclaré Riot.

“Nous jugerons cela au cas par cas.”

Cependant, la récompense de 100 000 $ est réservée à ceux qui dénoncent les tricheurs qui ont exploité le nouveau système.

“Parallèlement à notre nouveau jeu Valorant, nous avons déployé notre nouvelle solution anti-triche Vanguard qui exploite un pilote de noyau pour lutter plus efficacement contre les tricheurs”, a déclaré Riot.

“Pour renforcer notre engagement envers la sécurité de nos joueurs, nous offrons des primes spéciales allant jusqu’à 100 000 $ pour des rapports de haute qualité qui démontrent des exploits pratiques tirant parti du pilote du noyau Vanguard.”

Il existe trois catégories différentes pour les primes Vanguard: attaque réseau sans interaction avec l’utilisateur, attaque réseau nécessitant une interaction utilisateur (un clic) et attaque locale pour une élévation de privilèges.

Le nouveau logiciel anti-triche est automatiquement téléchargé avec le jeu et ne peut pas être désactivé. Les fans ont réagi négativement à cette nouvelle, Riot a été contraint de répondre aux préoccupations des utilisateurs. Plus tôt ce mois-ci, la société a affirmé vouloir que Valorant “se développe naturellement” en tant qu’esport. De plus, toutes les images sanglantes seront supprimées du jeu pour les tournois esports afin de mieux attirer les diffuseurs et les sponsors.

Au début, Valorant était connu sous le nom de Projet A et a été annoncé aux côtés de cinq autres projets dans le cadre de la diffusion en direct du 10e anniversaire de League of Legends. Le tireur tactique est entré en bêta fermée au début du mois. Il a également battu le record d’audience sur Twitch.