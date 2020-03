Riot Games retravaille le client de League of Legends

Le client de League of Legends subit une refonte.

Comme révélé dans un article de blog, Riot Games a reconnu que sa base de joueurs demandait que le client de la Ligue soit corrigé depuis un certain temps. Les principales plaintes concernent les fuites de mémoire, les plantages et les blocages.

L’entreprise a déjà tenté d’apporter des améliorations. Cependant, des problèmes subsistent.

«À la fin de l’année dernière, nous avons ajouté des outils au client qui nous permettent de suivre les indicateurs de performance de base comme, par exemple, le temps qu’il faut au client pour démarrer et devenir pleinement fonctionnel – alias bootstrap», a déclaré Riot.

“Nous aimerions que le bootstrap prenne moins de 15 secondes, même pour les joueurs ayant des machines relativement lentes. Cependant, nous avons constaté que, actuellement, le bootstrap peut prendre jusqu’à trois ou même quatre fois plus de temps pour certains joueurs.

“Une autre chose importante que nous suivons est le temps de” verrouillage de sélection de champion “. Il s’agit du temps nécessaire au client pour enregistrer que vous avez verrouillé votre champion après avoir cliqué sur le bouton.”

Actuellement, Riot a deux objectifs spécifiques à long terme pour le client. Tout d’abord, il souhaite réduire le temps de bootstrap à 15 secondes – trois à quatre fois plus rapide qu’aujourd’hui. Deuxièmement, il souhaite que la vitesse de verrouillage du champion soit d’environ 100 ms pour les joueurs du 90e centile – près de huit fois plus rapide qu’elle ne l’est actuellement.

La société a expliqué sa décision de se concentrer d’abord sur ces deux choses, plutôt que de résoudre le problème des bugs.

“Pourquoi donner la priorité à ces deux choses en premier? La raison en est que, dans le processus de traitement du temps de bootstrap et du temps de verrouillage du champion, nous allons nettoyer et retravailler certains aspects fondamentaux de l’architecture du client”, a déclaré Riot.

“Nous pensons que nous serons en mesure de traiter de manière opportuniste les bogues, les fuites de mémoire et les plantages tout en poursuivant ces objectifs.

“Des problèmes comme le bogue” écran noir “dans les pages de sélection de champ et de run ne sont pas enregistrés correctement ne sont que des exemples de choses que nous avons l’intention de résoudre dans le cadre de ce processus.”

Riot a poursuivi: “Mais nous voulons être très transparents sur le fait que cela prendra du temps. Nous avons actuellement un plan approximatif de six mois qui, selon nous, nous permettra de progresser de manière significative vers ces objectifs. Mais atteindre nos objectifs à long terme sera probablement prendre plus de temps.

“Ce sont des objectifs, et il est possible que nous ne puissions pas atteindre nos objectifs. Nous partageons nos objectifs avec vous parce que nous savons que pour rétablir la confiance dans le client, nous devons être plus transparents que jamais.”

Le mois dernier, il a été révélé que 79% des joueurs de League of Legends avaient été victimes de harcèlement.

Plus tôt ce mois-ci, Riot a annoncé son nouveau jeu de tir tactique Valorant. Il a été annoncé avec cinq autres projets dans le cadre du 10e anniversaire de League of Legends.