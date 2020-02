Riot Games utilise Unity pour deux de ses prochains projets

Riot Games utilise le moteur de jeux Unity pour deux de ses prochains projets en cours.

Le titre de la carte Legends of Runeterra et le mobile MOBA League of Legends: Wild Rift sont construits sur le moteur tiers. Riot veut apporter ses jeux à plus de plateformes qu’auparavant – l’unité est optimisée pour plus de 20 plateformes.

“La technologie d’Unity nous permet de nous concentrer sur la fourniture de l’expérience bien-aimée de League of Legends au plus grand nombre de joueurs sur autant de plates-formes que possible”, a déclaré Brian Cho, responsable du développement des entreprises et des affaires chez Riot Games.

«Nous voulons rencontrer nos joueurs là où ils se trouvent, et les outils et l’optimisation de plate-forme de classe mondiale de Unity nous aident à y parvenir. Avec le support expert fourni par Unity, nous avons pu libérer la puissance de la technologie de Unity comme jamais auparavant», a déclaré Brian Cho, chef de développement et de développement d’entreprise chez Riot.

Le vice-président de la recherche et du développement d’Unity, Ralph Hauwert, a ajouté: “Nous nous concentrons sur la fourniture de solutions et de technologies qui permettent aux créateurs d’immerger leurs joueurs dans des mondes et des expériences fantastiques.

“Riot Games a tissé une tapisserie si riche avec le monde de League of Legends, et notre technologie leur donne désormais le pouvoir de partager la même expérience cohérente avec plus de joueurs, sur plus de plateformes, que jamais.”

Legends of Runeterra est actuellement en version bêta ouverte sur PC, il arrivera sur les appareils iOS et Android plus tard cette année. Pendant ce temps, League of Legends: Wild Rift frappera d’abord les appareils mobiles, il arrivera sur les consoles à une date ultérieure.

“Dès le début, nous voulions que Legends of Runeterra soit disponible sur PC et mobile, donc Unity était le choix évident”, a déclaré Dann Webster, responsable de l’ingénierie de Legends of Runeterra.

“Nous comptions beaucoup sur l’équipe de services professionnels d’Unity pour obtenir un soutien continu et des conseils sur les performances. Ils ont fait partie intégrante du développement continu de notre jeu.”

League of Legends: Wild Rift et Legends of Runeterra étaient deux des six matchs annoncés par Riot Games dans une diffusion en direct anniversaire. Le mois dernier, Ryan Rigney, responsable des communications de League of Legends, a révélé que la société avait peur d’un contrecoup potentiel sur les annonces.

Selon certaines informations, un nouveau sondage réalisé par un utilisateur de Reddit a montré que 79% des joueurs de League of Legends avaient été harcelés.

Riot Games est actuellement engagé dans une bataille juridique contre la discrimination fondée sur le sexe. La firme a affirmé qu’un règlement de 10 millions de dollars était “juste et adéquat”. Cependant, les nouveaux avocats représentant les plaignants ont retiré les 10 millions de dollars car ils demandent une compensation plus importante.

En janvier, le département californien de l’Emploi et du Logement équitables a déclaré que Riot devrait payer 400 millions de dollars.