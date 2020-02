Riot insiste sur le fait que 10 millions de dollars pour un procès pour discrimination sexuelle

Le fabricant de League of Legends, Riot Games, a déclaré que les 10 millions de dollars qu’il avait acceptés pour régler une action en justice contre d’anciens membres du personnel qui allèguent avoir été victimes de discrimination en raison de leur sexe.

Cela fait suite aux plaignants à la recherche d’un nouveau conseiller juridique, qui a déclaré que l’entreprise devait payer beaucoup plus que la somme convenue dans le sillage du ministère de la Californie pour l’emploi et le logement, disant que Riot devrait payer 400 millions de dollars. En conséquence, les nouveaux avocats ont retiré la poursuite de 10 millions de dollars.

La société n’est pas satisfaite de cela, affirmant qu’il n’y a aucune base pour un chiffre plus important.

«Tout au long de ce processus, nous nous sommes attachés à parvenir à une résolution équitable pour toutes les personnes impliquées, tout en continuant à démontrer notre engagement envers le chemin transformateur que nous avons entrepris au cours des 18 derniers mois. Nous comprenons que le nouvel avocat des plaignants a besoin de suffisamment de temps de revoir l’accord de règlement proposé et nous le respectons “, a déclaré la société.

“Cela dit, l’analyse et les discussions qui ont conduit au règlement proposé antérieur étaient complètes et approfondies, et nous pensons que la proposition était juste et adéquate dans les circonstances. Nous sommes déterminés à travailler en collaboration pour parvenir à une résolution qui reflète notre engagement à avancer ensemble, mais il doit être celui qui est justifié par les faits sous-jacents.

«Depuis le début, notre position est de faire ce qui est juste tant pour les plaignants que pour Riot, et nous continuerons de le faire. En ce qui concerne les chiffres avancés par la DFEH, nous répéterons qu’il n’y a pas base de fait ou de raison qui justifierait ce niveau d’exposition et nous pensons que toute affirmation contraire ne peut tout simplement pas être faite de bonne foi.

“Bien que nous ayons reconnu qu’il y avait du travail que nous devions faire pour mieux respecter nos valeurs, nous avons également précisé à nos employés que nous nous défendrions contre les faux récits et les allégations injustes qui ne font rien pour remédier aux difficultés de la réalité. les membres de la classe. “

Cela survient à la suite d’un accablant exposé de Kotaku en 2018 qui affirmait que Riot avait une culture de travail sexiste et toxique. La firme a fait beaucoup pour essayer de réformer son image, en embauchant de nouvelles recrues comme Angela Roseboro, directrice de la diversité et Frances Frei, vétérinaire d’Uber.

Un an après le rapport initial, Roseboro a détaillé les changements que Riot avait apportés pour s’améliorer en tant qu’entreprise.