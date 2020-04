Riot offre 100 000 $ pour trouver des vulnérabilités dans Valorant

Par Rodolfo León

17/04/2020 20:14

Il semble que Riot Games prend la sécurité au sérieux avec Valorant, votre nouveau jeu de tir compétitif. Par le portail HackerOne, où les utilisateurs peuvent gagner de l’argent en trouvant des vulnérabilités de différentes entreprises, Émeute a publié une récompense de 100 000 dollars pour toutes ces personnes qui trouvent une faille de sécurité dans Valorant.

La proposition a été faite après que les utilisateurs ont découvert que le programme anti-triche de Valorant il s’exécute toujours sur vos ordinateurs, mais le vrai problème est qu’il le fait avec une autorisation administrateur, et même plus ancien. Malgré cela, Riot assure que le programme est sûr à cent pour cent et est prêt à offrir de 25 000 $ à 100 000 $ à ceux qui démontrent le contraire. Un message de Équipe de sécurité de Émeute dit ce qui suit:

«Nous voulons que les joueurs continuent de profiter de nos jeux en toute tranquillité, et nous sommes prêts à le vérifier. Si vous pensez avoir trouvé une vulnérabilité dans Vanguard qui compromet la sécurité et la confidentialité des joueurs, veuillez envoyer un rapport immédiatement. »

N’oubliez pas que la version bêta fermée de Valorant sera bientôt disponible dans Amérique latine.

Via: Kotaku

.