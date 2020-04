Riot offre des milliers de dollars pour trouver des problèmes dans son système de sécurité

La VALORANT Beta est un succès et beaucoup de gens l’ont déjà téléchargée sur leurs ordinateurs. Quelque chose qui attire beaucoup l’attention est son système de triche Vanguard, avec lequel Riot Games est très déterminé à assurer un environnement sûr. Pour assurer la fiabilité de ce système, Riot Games récompense tous ceux qui trouvent un moyen de le traverser avec beaucoup d’argent.

Après avoir téléchargé VALORANT, les joueurs ont constaté que l’installation du titre installe également le nouveau système de protection Vanguard, qui aide à détecter la tricherie dans le jeu et s’exécute même lorsqu’ils ne jouent pas le titre. Cela a attiré beaucoup d’attention des utilisateurs, car ils pensent que ce système pourrait compromettre leurs informations privées.

Compte tenu de l’inquiétude, Riot Games a informé par une déclaration officielle de tous les efforts qu’ils déployaient concernant ce système et a assuré qu’ils ne mettraient pas à la disposition des utilisateurs un système qui mettrait en danger leur vie privée.

Riot Games teste la sécurité de Vanguard

Pour renforcer cela, l’équipe de sécurité de Riot Games a parlé de sa philosophie de protection et l’a assurée en mentionnant que pour tester la fiabilité de Vanguard, elle invite les utilisateurs à détecter tout type de vulnérabilité compromettant la sécurité. Pour accroître encore son engagement envers ses utilisateurs, Riot Games inclut une récompense de niveau de vulnérabilité qui varie de 25 000 USD (pour trouver des bogues permettant à des tiers d’obtenir des informations des joueurs) à 100 000 USD (pour trouver des incohérences au niveau de la code principal qui permettrait de compromettre les parties fondamentales de l’ordinateur). Ces incohérences peuvent être signalées sur la page Riot Games du site spécialisé HackerOne.

Comme le rapporte Kotaku, sur ce site, il y a des entreprises comme Nintendo, qui offre de 100 $ à 20 000 $ à ceux qui trouvent des incohérences qui compromettent les systèmes Nintendo Switch et Nintendo 3DS.

«Nous voulons que les joueurs continuent à jouer nos titres avec facilité et nous mettons notre argent sur la table pour le garantir. Si vous pensez que vous avez trouvé une vulnérabilité dans Vanguard, qui pourrait violer la sécurité et la confidentialité des joueurs, veuillez envoyer un rapport immédiatement “, a déclaré Riot Games sur sa page officielle.

Puisque nous parlons de VALORANT, nous vous disons que Riot Games prend en compte la relation avec les sponsors et les distributeurs et a pris des mesures pour rendre le jeu au niveau esport accessible et plus étendu.

VALORANT sera disponible gratuitement sur PC cet été. Vous pouvez trouver plus de nouvelles à ce sujet en consultant cette page.

