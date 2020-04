Riot répond aux inquiétudes des joueurs concernant le logiciel anti-triche

Riot a répondu aux plaintes des joueurs concernant son nouveau système anti-triche pour Valorant.

Comme indiqué par Kotaku, ceux qui téléchargent la version bêta du nouveau titre installent également Riot Vanguard, un logiciel anti-triche qui fonctionne 24h / 24.

S’adressant à Reddit, certains utilisateurs ont exprimé leur dédain d’être contraints d’avoir un tel programme sur leurs ordinateurs sans interrupteur.

“Vous avez un logiciel qui ne peut pas être désactivé, qui s’exécute avec des privilèges élevés sans interruption sur votre système”, a déclaré Voidox, un utilisateur de Reddit.

“Supposons que l’anti-triche soit compromis demain. Vous ne saurez pas que votre ordinateur est exposé et il ne se mettra pas à jour tant que vous n’aurez pas démarré le jeu. Il devrait être très clair que c’est quelque chose que le jeu fait, et à le minimum devrait être quelque chose de basculable. “

Tête anti-triche pour Riot Paul “RiotArkem” Chamberlain a expliqué que le nouveau pilote n’est qu’un “petit composant”. Il existe un nouveau backend qui permet à l’entreprise d’effectuer des vérifications en fonction des rapports des joueurs.

“Le pilote anti-triche lui-même n’est qu’un petit composant de Vanguard”, a déclaré Chamberlain.

“Nous avons également construit un nouveau backend qui nous permet d’être plus précis avec nos contrôles anti-triche, au lieu d’exécuter les mêmes analyses de sécurité sur tous les ordinateurs, nous pouvons exécuter des contrôles en réponse aux rapports des joueurs, ou tout autre comportement suspect qui permet nous de réduire la fréquence et l’intensité des analyses sur la majorité des ordinateurs des joueurs. “

Chamberlain insiste sur le fait que plusieurs points de vente pour les failles de sécurité ont audité le nouveau logiciel anti-triche. Les joueurs valeureux ne font pas confiance au dernier logiciel, s’il devait être piraté, alors tous ceux qui l’ont installé seront vulnérables à une variété d’attaques.

Cependant, Chamberlain a noté que le pilote ne se connecte pas à Internet.

“L’ensemble de Vanguard a été audité pour détecter les failles de sécurité par des cabinets d’audit externes ainsi que par notre équipe de sécurité interne, avec un accent particulier mis sur le composant du noyau”, a déclaré Chamberlain.

“Nous l’avons construit sur un principe de” moindre privilège “, où le pilote a quelques fonctionnalités et fait le moins de choses possible. Par exemple, le pilote ne communique pas avec Internet ni ne collecte d’informations. Toutes les fonctions qui peuvent les actions effectuées en dehors du contexte du pilote sont effectuées par des composants non pilotes. Cela réduit la surface d’attaque du pilote, ce qui rend moins probable l’existence de failles de sécurité. “

Valorant était d’abord connu sous le nom de Projet A et était l’un des six jeux à être annoncés dans le cadre du 10e anniversaire de League of Legends. Le tireur tactique est entré en bêta fermée au début du mois. Il a également battu le record d’audience de Twitch.

Valorant devrait être entièrement publié cet été.