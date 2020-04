Riot répond aux préoccupations concernant le système anti-triche de Valorant toujours actif

Image: Riot Games

Les joueurs qui installent Valorant, le nouveau jeu de tir à la première personne de Riot, ajoutent également à leur ordinateur un système anti-triche qui s’active chaque fois qu’ils démarrent leur ordinateur. Il est pratiquement toujours allumé, ce qui a fait beaucoup de bruit dans la communauté des joueurs après avoir été découvert hier.

Un représentant de Riot dit à Kotaku que leur système anti-triche, appelé Riot Vanguard, a besoin de cette profondeur d’accès pour arrêter les tricheurs agressifs, mais certains joueurs insistent sur le fait que le programme va trop loin avec sa couverture.

“Vous avez un logiciel qui ne peut pas être désactivé, qui s’exécute avec des privilèges élevés sans interruption sur votre système”, a écrit l’un des utilisateurs de Reddit qui a attiré l’attention sur le problème. “Supposons que l’anti-triche soit compromis demain, vous ne saurez pas que votre ordinateur est exposé et il ne sera pas mis à jour avant de commencer le jeu.”

Le responsable anti-triche de Riot, Paul «RiotArkem» Chamberlain, a répondu à ces préoccupations sur le sous-crédit Valorant, disant aux joueurs concernés que Vanguard fonctionnait comme prévu. Ceci est très différent des programmes anti-triche courants comme EasyAntiCheat de Fortnite, qui n’est actif que lorsque le jeu est actif. Une façon courante de contourner de telles mesures est d’activer les tricheurs avant de charger le programme anti-triche et même d’utiliser des exploits qui falsifient l’anti-triche directement lors de son activation, a déclaré Chamberlain. Riot prétend que faire démarrer Vanguard avec les ordinateurs des joueurs était le meilleur moyen d’empêcher ces tactiques.

“Le pilote anti-triche lui-même n’est qu’un petit composant de Vanguard”, a déclaré Chamberlain à Kotaku par e-mail, développant la réponse qu’il a donnée sur le subreddit Valorant. «Nous avons également construit un nouveau backend qui nous permet d’être plus précis avec nos contrôles anti-triche, au lieu d’exécuter les mêmes analyses de sécurité sur tous les ordinateurs, nous pouvons exécuter des contrôles en réponse aux rapports des joueurs, ou tout autre comportement suspect qui permet nous de réduire la fréquence et l’intensité des analyses sur la majorité des ordinateurs des joueurs. »

Un autre point critique que les joueurs ont avec Vanguard est qu’il bénéficie de privilèges d’administrateur sur leurs machines, ouvrant davantage la possibilité d’attaques malveillantes si une personne ou des personnes louches compromettent le système anti-triche. Chamberlain a de nouveau déclaré que ce n’était pas un problème puisque la plupart des programmes informatiques, en particulier les logiciels anti-triche, bénéficient de ce niveau d’accès. Une façon de penser à Vanguard, a-t-il poursuivi, est comme «un programme antivirus très spécialisé qui ne protège que Valorant».

«L’ensemble de Vanguard a été audité pour les faiblesses de sécurité par des cabinets d’audit externes ainsi que notre équipe de sécurité interne, avec un accent particulier mis sur le composant du noyau», a expliqué Chamberlain. “Nous l’avons construit sur un principe de” moindre privilège “, où le pilote a le moins de fonctionnalités et fait le moins de choses possible. Par exemple, le conducteur ne communique pas avec Internet et ne collecte aucune information. Toutes les fonctions qui peuvent être effectuées en dehors du contexte du pilote sont effectuées par des composants non pilotes. Cela réduit la surface d’attaque du pilote, ce qui rend moins probable l’existence de failles de sécurité. »

Cela dit, il est difficile de vérifier ces affirmations sur Vanguard de l’extérieur. Les joueurs sont simplement invités à faire confiance à Riot. Vanguard empêchera également les joueurs d’utiliser des modifications, même des changements cosmétiques innocents. La ligne officielle de Riot est qu’ils sont ouverts à changer leurs mesures anti-triche à l’avenir si les joueurs continuaient à trouver des problèmes avec eux.

“Nous invitons les joueurs qui ne sont pas sûrs d’observer nos actions et nous appelons s’ils n’aiment pas ce qu’ils voient”, a déclaré Chamberlain. “Nous pensons que la plupart des joueurs apprécieront nos efforts, mais s’ils ne le font pas, nous changerons de tactique et trouverons un autre moyen de répondre aux attentes de nos joueurs.”

.