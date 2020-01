Rise of New Champions apporte un football d’animation dramatique sur PC et consoles

Le manga et l’anime Captain Tsubasa de Yōichi Takahashi transforment le sport du football associatif en un spectacle cinématographique depuis 1981. Maintenant, nous obtenons enfin une adaptation appropriée du jeu vidéo de la série, gracieuseté du capitaine Tsubasa: l’élévation de nouveaux champions de Bandai Namco PlayStation 4, PC et Switch.

Le Japon a eu beaucoup de jeux Captain Tsubasa au fil des ans. Sans compter la version pour téléphone mobile, l’Amérique du Nord en a eu un, le jeu de football Tecmo Cup de 1992, une version remaniée du premier jeu Captain Tsubasa du Japon avec tous les morceaux de Captain Tsubasa retirés. Captain Tsubasa: Rise of New Champions corrige cette surveillance embarrassante.

Bandai Namco ne dit pas grand-chose sur le jeu jusqu’à présent. Il suit le personnage principal Tsubasa Ozora alors qu’il mène ses coéquipiers dans des batailles de football contre des équipes puissantes. Il y aura des mouvements offensifs et défensifs spectaculaires. Il comportera un mode histoire, ainsi qu’une compétition en ligne et hors ligne. Aucun mot sur une date de sortie non plus, mais il est exprimé en japonais avec des sous-marins anglais, neutre-espagnol, brésilien et portugais, nous n’aurons donc pas à attendre un nouvel enregistrement vocal.

Ce que je sais, c’est que la marque de football du capitaine Tsubaba est ridiculement exagérée, et j’ai hâte d’essayer de le comprendre.

.