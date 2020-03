Rise of New Champions gut son “mode carrière”

Là, ils vont avec le ballon sur leurs pieds, et personne ne peut les arrêter … Le stade vibre avec le frisson de regarder les trois jouer … À trois?! Oui, car le moment est venu pour vous de jouer et de montrer ce que vous êtes capable de faire avec un ballon de football. Dans Captain Tsubasa: Rise of New Champions, Vous pouvez être le protagoniste! Grâce à son nouveau mode «Épisode New Hero» Vous aurez l’opportunité d’affronter le plus grand des mythiques manganimes. Pouvez-vous battre l’impossible Tsubasa?

Créez votre personnage dans Captain Tsubasa: Rise of New Champions

Nous savions déjà que le nouveau jeu de Capitaine Tsubasa (série connue sous le nom d’Oliver et Benji en Espagne) incorporera deux modes d’histoire différents. Dans l’un d’eux, nous incarnerons le légendaire Tsubasa Ozora (Oliver Atom), et bien que nous suivions largement les traces du manganime, le chemin sera différent selon le résultat des matchs et autres événements. D’autre part, nous avons le nouveau «Épisode New Hero», où nous occupons le devant de la scène: créez votre avatar et sautez sur le terrain.

Au début de votre aventure vous devez rejoindre un institut, pouvoir choisir entre les Institut Furano de Hokkaido, le Toho Academy de Tokyo ou du Institut Musashi. Une fois que vous aurez fait ce choix difficile, votre objectif sera de vaincre Tsubasa et son équipe à l’Institut Nankatsu, en plus d’aspirer au Nouvelle ligue des héros.

Tout ne donne pas un coup de pied dans ce nouveau mode de jeu, car les liens avec vos camarades de classe sont également très importants, Ne les négligez pas! L’histoire changera selon l’institut dans lequel vous avez commencé votre carrière et les amitiés que vous avez nouées en cours de route. Il parait nous pouvons nouer des amitiés avec d’autres joueurs et augmenter le “rang d’amis”, et si vous l’augmentez suffisamment, ils peuvent vous montrer leurs compétences et leurs mouvements d’étoiles.

Tout mène à Nouvelle ligue des héros; Les meilleurs joueurs de tout le Japon s’affronteront dans un tournoi sans précédent. Serez-vous capable de remporter la victoire? Nous le verrons de la même façon 2020 sur Nintendo Switch. C’est du football brûlant!

