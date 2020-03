Rise of New Champions montre trois nouveaux personnages, avec des visages familiers

Les footballeurs de l’équipe allemande de la série seront présents dans le jeu, ainsi qu’un personnage original.

Les fans de Liver et Benji ont des raisons de se réjouir de cette année. Captain Tsubasa: Rise of New Champions est une aventure pour PS4, Nintendo Switch et PC qui promet de transmettre toute l’excitation des Super Champions avecdes jeux d’arcade pleins de mouvements et de jeux spectaculaires. Un jeu chargé de personnages confirmésdeux joueurs bien connus ainsi qu’un nouveau joueur originalde ce titre.

Le dernier numéro du magazine Weekly Jump (va Gematsu) a publié trois nouveaux personnages pour le titre, tous appartenant à laéquipe nationale allemande. Les deux premiers ne sont autres queKarl Heinz Schneider, le jeune empereur qui est l’un des attaquants les plus puissants de toute l’Europe avec son Fire Shot, etDeuter Mller, le gardien de but gigantesque qui protège fermement le gardien de but allemand.

Au-delà de ces deux,Captain Tsubasa: Rise of New Champions présentant un nouveau footballeurde l’équipe allemande connue sous le nom deCornelius Heine, situé sur le côté gauche de l’image précédente. Un milieu de terrain qui, selon le magazine japonais, sera l’un des soutiens de Schneider dans le domaine, etposséder une technique spéciale connue en japonais sous le nom de “Youkai”.

Trois joueurs qui offrent sûrement un bon défilorsque Captain Tsubasa: Rise of New Champions débarque dans les magasins cette année, à une date encore à préciser. Un jeu qui a un mode Story, et propose également d’autres histoires à part avec le mode New Hero dans lequel vous créez votre propre joueur. Si vous voulez en savoir plus sur le gameplay du titre, voici nos impressions de Captain Tsubasa: Rise of New Champions.

