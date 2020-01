Rise of New Champions présente son premier gameplay

L’une des surprises de cette semaine a été l’annonce de Captain Tsubasa: Rise of New Champions par Bandai Namco. La société japonaise a confirmé que le nouveau jeu vidéo basé sur le manga et anime populaire Captain Tsubasa, également connu en Espagne sous le nom d’Oliver et Benji, arrivera cette année, apportant toutes les rencontres vécues dans le travail de Yoichi Takahashi.

Le capitaine Tsubasa montre son premier gameplay. Match complet entre Nankatsu High School et Toho Academy!

Développé par Tamsoft Corporation, ce nouvel épisode des sorciers de la balle nous met pleinement sur le terrain avec entièrement jouable arcade, où vous passez, les dribbles et les tirs au but seront primordiaux. De plus, nous devrons avoir suffisamment d’habileté pour vaincre tous nos rivaux dans un domaine où l’atteinte de l’objectif rival sera plus absence d’arbitre, donnant lieu à des situations où des poussées et des défauts sont présents.

De plus, il a été confirmé que Captain Tsubasa: Rise of New Champions mettra en vedette Mode histoire pour relancer l’argument de la série, multijoueur local jusqu’à 4 joueurs et aussi, mode en ligne pour rivaliser avec toutes sortes de rivaux et devenir le meilleur qui soit.

Ci-dessous, nous vous montrons une nouvelle vidéo de 15 minutes où Tsubasa Ozora (Oliver Atom), Benji Price (Genzo Wakabayashi) et Kojiro Hyuga (Mark Lenders) s’affronteront avec leurs équipes respectives:

Pour le moment, il n’y a pas de date officielle pour Captain Tsubasa: Rise of New Champions, mais de Bandai Namco, ils ont confirmé que le titre arrivera au cours de cette 2020, étant complètement situé à Castillan. Il est à noter qu’étant un jeu vidéo basé sur l’œuvre originale, les noms des personnages seront japonais, laissant de côté les plus connus comme Oliver Atom, Mark Lenders ou Benji Price.

