Rise of New Champions proposera deux modes d’histoire

Il y a quelque temps, il a été révélé par surprise que Captain Tsubasa: Rise of New Champions atteindrait diverses plates-formes, parmi lesquelles Nintendo Commutateur, pour ramener les personnages de l’un des mangas et anime sportifs les plus célèbres de l’histoire. Et en parlant d’histoire, on sait maintenant grâce au magazine japonais Jump que ce titre comprendra deux modes d’histoire, un qui suivra les expériences des personnages principaux des mangas et des anime, et un autre dans lequel nous pouvons créer notre propre avatar.

«Montée de nouveaux champions» cela fait partie du titre du nouveau jeu de Captain Tsubasa, mais c’est aussi le nom du mode histoire originale qui comptera. De cette façon, nous utiliserons un éditeur pour créer notre propre protagoniste original et nous pourrons également choisir si nous voulons assister à l’un des trois instituts qui nous sont proposés (Toho Academi, Musashi Middle et Furano Middle). Ainsi, l’attraction principale de cette manière sera les interactions entre notre personnage et d’autres personnages entre les différents matchs qui seront joués. Nous participerons à un nouveau tournoi appelé «New Hero League» où nous utiliserons des mouvements que les personnages d’anime et de manga nous montreront!

De plus, en dehors de ce mode histoire, le jeu comportera également un mode histoire traditionnel dans lequel Tsubasa Ozora (également connu sous le nom d’Oliver en Espagne) et les autres personnages de Nankatsu Middle School seront les protagonistes, et de cette façon, l’histoire variera en fonction des résultats des matchs et en fonction d’autres événements qui auront lieu .

De cette façon, il est plus que clair que les joueurs peuvent choisir parmi un grand nombre d’options de jeu dans Captain Tsubasa: Rise of New Champions une fois qu’il sera en vente pour Nintendo Switch, PC (Steam) et Playstation 4. 2020

