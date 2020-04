Rise of New Champions révèle plus de joueurs internationaux

Par Sebastian Quiroz

0 COMMENTAIRES

13/04/2020 15:45

Merci au compte Twitter Captain Tsubasa: Rise of New Champions, maintenant, nous avons un nouveau regard sur certaines des équipes internationales qui sera présent au match de football.

Par le Italiens, gardien et capitaine Zino Hernandez (également avec Gino Hernandez), ainsi que Leonardo Rusciano, rejoindra Rise of New Champions. De même, nous aurons la participation de Ramon Victorino, capitaine et attaquant vedette de l’équipe nationale Uruguay. Finalement, Robson représente la redoutable défense de L’Angleterre.

Une nouvelle vague de joueurs arrive sur le terrain! #CaptainTsubasa ⚽

Zino Hernandez ??

Leonardo Rusciano ??

Ramon Victorino ??

Robson ???????

Obtenez plus d’informations sur les nouveaux joueurs: https://t.co/mZeGeoWxNk pic.twitter.com/eePQA4IXAu

– Captain Tsubasa: Rise Of New Champions (@CptTsubasaRONC) 6 avril 2020

Captain Tsubasa: Rise of New Champions arrive sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et PC dans le courant de 2020. En parlant de Rise of New Champions, ce titre aura deux modes d’histoire, parmi lesquels “New Hero” se démarquera, où nous serons les protagonistes de cette aventure.

Via: Captain Tsubasa: Rise of New Champions

Découvrez la bande-annonce des fans de TLOU II qui a captivé le directeur du jeu

Sebastian Quiroz

23 ans. Editeur à Atomix.vg. Consommateur de la culture pop.

.