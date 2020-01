Rise of New Champions sort dans le monde entier sur Switch

Pourquoi les jeux de sport sont-ils toujours aussi sérieux? Des succès à l’ancienne comme NBA Jam et Mutant League Football ont apporté un charme campagnard au monde des jeux de sport que tout le monde pouvait apprécier. Puis pendant les époques GameCube et Wii, la série Super Mario Strikers a livré une expérience sportive électrisante et sauvage qui n’a pas été vue depuis. Heureusement, Bandai Namco a décidé que c’était assez. Ils ramènent le plaisir sportif décalé et hyper irréaliste dont nous avons tous envie, et ils le font avec une série que peu de joueurs étrangers pourraient reconnaître: Captain Tsubasa, pour Captain Tsubasa: Rise of New Champions .

Captain Tsubasa: Rise of New Champions devrait sortir dans le monde entier, mettant la série sous les projecteurs mondiaux comme jamais auparavant. Bien avant l’anime de sport moderne emblématique comme Haikyu et Prince of Tennis, il y avait Captain Tsubasa, une série de mangas de 1981 sur l’action de football à sang chaud qui continue de publier de nouveaux chapitres même aujourd’hui.

La série n’est peut-être pas un nom familier en Amérique, mais c’est une énorme franchise au Japon, et maintenant ce géant de l’anime et du manga emblématique obtient un jeu vidéo pointu et de haute intensité qui cherche à adapter parfaitement les batailles sportives sauvages de style anime de la série originale. Les joueurs peuvent contrôler une variété de personnages emblématiques de la série originale qui sont tous rendus dans un magnifique style 3D ombré qui parvient parfaitement à capturer le look old-school des illustrations de mangas. De plus, “Le jeu comportera plusieurs modes de jeu, y compris les modes histoire, le mode Versus et le mode Versus en ligne.”

On ne sait pas grand-chose d’autre sur le jeu pour l’instant, mais Bandai Namco sortira Captain Tsubasa: Rise of New Champions dans le monde entier sur Nintendo Switch, PlayStation 4 et Steam dans le courant de 2020.

[Source/PR]