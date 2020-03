Rise To Glory, gratuitement

Photo: HTC / Vive

Avec la sortie prochaine de Half-Life: Alyx, il semble que beaucoup de gens achètent des casques VR ou époussettent leurs anciens. Mais il nous reste encore quelques jours avant la sortie d’Alyx, vous avez donc probablement besoin de quelque chose à jouer. Vous pourriez même être coincé à la maison à cause du virus. Je recommande donc de configurer un essai gratuit de Viveport Infinity.

Qu’est-ce que Viveport? Bien que ce soit un nom idiot, c’est aussi essentiellement le propre magasin de jeux VR et lanceur de HTC. Mais cela fonctionne nativement avec les casques SteamVR et OpenVR. Ainsi, même si vous ne possédez pas de Vive HMD, vous pouvez le télécharger et utiliser l’application avec d’autres casques, comme l’index.

Mais pourquoi le feriez-vous? Eh bien parce que Viveport a un service d’abonnement astucieux appelé Infinity et il vous permet de jouer à plus de 700 jeux VR pour un tarif mensuel de 12 $. Et les nouveaux utilisateurs bénéficient d’un essai gratuit de deux semaines, ce que j’utilise actuellement.

L’un des gros problèmes de la réalité virtuelle est que de nombreux jeux VR ne sont pas géniaux ou ne sont peut-être pas quelque chose que vous voulez jouer pendant des jours. De nombreux contenus de réalité virtuelle sont des éléments que vous démarrez une ou deux fois, puis plus jamais. Viveport Infinity m’a permis de sauter plus d’une douzaine de matchs sans dépenser un dollar. Et même lorsque mon essai se termine, 12 $ par mois pour accéder à une bibliothèque croissante de jeux et d’applications VR est une bonne affaire.

Le logiciel Viveport s’est également considérablement amélioré au cours de la dernière année. Si vous recherchez Viveport, vous pouvez trouver des publications ou des tweets Reddit se plaignant de planter. Je n’ai eu aucun problème jusqu’à présent et les jeux se téléchargent et s’installent rapidement. Je vais vous avertir que l’utilisation des menus et l’exploration de contenu dans Viveport sont plus jankies que mes expériences avec Steam. Mais vu les jeux auxquels j’ai maintenant accès pour rien, c’est tolérable.

Si vous finissez par aimer l’un des jeux disponibles via Infinity, vous pouvez les acheter et les jouer plus tard sans abonnement. (Vous pouvez également les essayer ici et les acheter sur Steam si vous le souhaitez.) Le tout fonctionne de manière très similaire au Game Pass sur Xbox et Windows.

Il faut se rappeler que, comme Netflix, il semble que HTC ait bourré le service avec plus de quantité que de qualité. Il y a beaucoup de mauvais jeux et applications disponibles sur Infinity. Donc, pour vous aider à trouver de bonnes choses, voici une petite liste de certains des premiers jeux que vous devriez saisir une fois que vous avez commencé votre essai gratuit Infinity.

Arizona Sunshine – Oui, c’est un jeu de zombie. Mais il a l’air bien et joue bien.

Expérience de planche de Ritchie – Si vous avez peur des hauteurs, demandez à vos amis d’essayer celui-ci. Regarder les gens paniquer en VR est toujours drôle.

Je m’attends à ce que tu meures -Si vous cherchez quelque chose à jouer assis, c’est un choix parfait. Pensez que 007 rencontre une salle d’évasion.

Fruit Ninja – Il s’avère que l’utilisation d’épées pour couper des trucs est une explosion en VR.

Creed: Rise To Glory – L’un des meilleurs jeux de boxe VR sur le marché.

Brosse inclinable – Une de mes peintures préférées et des applications de sculpture VR. Je ne peux rien créer d’incroyable, mais je passe toujours un bon moment avec Tilt Brush.

