Rivals Of Aether – Definitive Edition arrive sur Switch cet été

Un bagarreur qui n’a pas encore été publié sur le système hybride de Nintendo est le tube indépendant Rivaux d’Éther par Dan Fornace. Sa version standard est disponible sur certaines autres plateformes depuis 2017 et le compte Twitter officiel du jeu a maintenant révélé que “l’édition définitive” arrivera sur Switch et Steam cet été.

C’était l’annonce officielle sur Twitter:

@RivalsOfAether Rivals of Aether Definitive Edition arrive cet été sur Nintendo Switch et Steam!

Cette version du jeu prend en charge jusqu’à quatre joueurs en ligne ou localement et tous les personnages, étapes et modes sont déverrouillés. Il y aura également de nouveaux jalons, de nouveaux cosmétiques et de nouvelles façons de jouer. Le titre comprend également un certain nombre de camarades de combat, tels que Pelle chevalier et Ori de Ori et la forêt aveugle.

En janvier 2018, Fornace a déclaré que son équipe priorisait la sortie de Switch, puis en août 2019, le jeu a été reconfirmé pour la plate-forme. Cela a suivi avec un premier aperçu en octobre.

Avez-vous attendu l’arrivée de ce jeu sur le Switch? Dites-nous ci-dessous.

