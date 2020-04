River City Girls reçoit une nouvelle mise à jour sur Nintendo Switch

River City Girls C’était, sans aucun doute, l’une des surprises de 2019. Un beat ’em up avec lequel Wayforward et Arc System Works ont réussi à rendre un hommage sincère à la saga Kunio Kun avec une belle proposition fraîche, frénétique et vraiment amusante dans le que, cette fois, nous avons pris en charge Kyoko et Misako, petites amies de nos habitués protagonistes. Un titre assez complet, dont l’analyse à ne pas manquer, qui reçoit désormais une nouvelle mise à jour chargée de nouveautés intéressantes.

Et c’est qu’il y a quelques heures à peine la nouvelle a sauté, le développeur américain Wayforward a annoncé sur son profil officiel sur Twitter qu’un nouvelle mise à jour River City Girls pour Nintendo Switch (sur les autres plateformes, il a été reporté).

Un patch River City Girls est maintenant disponible sur Switch! Il ajoute une interaction remaniée avec les portes et les PNJ, une fin secrète modifiée, quelques ajustements de difficulté et de nombreuses autres corrections. (Le correctif arrive bientôt sur Xbox One; il a atteint un retard inattendu sur PS4 mais est toujours en cours.) Pic.twitter.com/O9GIU0aIBo

– WayForward (@WayForward) 7 avril 2020

Comme vous pouvez le lire, le patch en question comprend divers additifs et corrections Ceux-ci incluent une meilleure interaction avec les portes et les PNJ, une fin secrète modifiée, divers ajustements pour équilibrer la difficulté et de nombreuses autres corrections mineures.

