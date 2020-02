Rob McElhenney de Always Sunny explique ce qui n’a pas fonctionné pour son film Minecraft à 150 millions de dollars

L’acteur et réalisateur Rob McElhenney était à un moment donné attaché à la réalisation d’un film basé sur Minecraft.

Mais le film d’animation de 150 millions de dollars n’a jamais abouti.

“Je suis à l’aise d’en parler, parce que je les aime à ce stade”, a déclaré McElhenney sur le podcast Happy Sad Confused.

«Je pensais que l’un des plus grands atouts de Minecraft était qu’ils n’avaient pas de récit fixe. Ce fut une expérience de monde ouvert », a expliqué McElhenney.

«Tout ce que vous avez essentiellement donné, c’était les éléments de base pour faire ce que vous voulez. Je pensais, quel outil étonnant, un peu comme Legos, sauf que maintenant vous parlez de possibilités infinies parce que c’est numérique, à donner aux enfants – et pas seulement aux enfants, mais à toute personne qui se sent impuissante. Les enfants se sentent généralement impuissants; toute la journée, on leur dit quoi faire, comment s’habiller, faire ses devoirs, se coucher. J’avais l’impression que cela pouvait s’étendre à d’autres personnes.

«Je pense que tout le monde se sent marginalisé dans une certaine mesure. Votre patron vous dit quoi faire toute la journée, ou votre conjoint l’est. Vous vous sentez juste comme si vous n’aviez pas ce sens du libre arbitre dans votre propre vie. Le jeu vous a donné cela, et j’ai pensé que c’était une expérience vraiment profonde. “

McElhenney a été invité à visiter Pixar pour apprendre le processus de création de films d’animation, rencontrant une «confiance en soi» de créatifs de haut niveau, dont Andrew Stanton dont le curriculum vitae comprend Wall-E et Finding Nemo. Il est retourné à Warner Bros. avec un discours centré sur l’histoire impliquant «des personnes prenant l’agence sur leur expérience dans ce paysage numérique».

Warner Bros. était enthousiaste à l’idée et a accepté de dépenser 150 millions de dollars pour produire le titre, selon McElhenney.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

«Je me suis vraiment senti soutenu tout au long du processus», a-t-il déclaré.

C’était jusqu’à ce que le chef de cinéma du studio de cinéma, Greg Silverman, quitte le studio en 2016. Silverman a été remplacé par Toby Emmerich, qui avait une vision différente pour Warner Bros. le vin.”

La première production du film était déjà en cours à l’époque, dit-il. L’acteur Steve Carell avait déjà signé un contrat pour apparaître dans le film, et une société d’effets visuels et d’art avait été embauchée. De plus, des scènes étaient réservées pour le tournage à Vancouver et McElhenney avait loué une maison dans la ville pour lui et sa famille pour rester pendant le tournage.

McElhenney avait travaillé sur le projet pendant plus de deux ans avant d’être remplacé par le réalisateur Peter Sollett, qui avait auparavant travaillé sur le film Infinite Playlist de Nick & Norah.

«Je n’ai aucun ressentiment. J’ai compris. Je comprends comment cela fonctionne », a déclaré McElhenney.

«Avec ce genre de chiffres et ce genre d’échelle, 150 millions de dollars, ce pour quoi nous étions prévus, cela peut s’effondrer à tout moment. Vous devez vivre dans ce mystère », a-t-il ajouté.

Minecraft: The Movie est le résultat d’une collaboration entre Mojang et Warner Bros. Auparavant, Shawn Levy, directeur de Night at the Museum, avait été choisi pour diriger.

Mcelhenney a depuis sorti Mythic Quest, un faux documentaire humoristique à la suite d’un studio de jeu créant le MMO le plus populaire au monde. L’émission est actuellement disponible sur Apple TV.