Roblox est désormais évalué à 4 milliards de dollars

La plate-forme de jeux Roblox vaut maintenant 4 milliards de dollars.

Cela fait suite à un cycle de financement de la série G dirigé par la société de capital-risque Andreessen Horowitz, qui a mis 150 millions de dollars derrière la société. Il y a également 350 millions de dollars d’actions ordinaires et privilégiées à gagner.

La société compterait désormais 115 millions d’utilisateurs actifs mensuels – en hausse de 25 millions depuis avril 2019 – avec des utilisateurs jouant plus de 1,5 milliard d’heures de jeux chaque mois, une augmentation par rapport au milliard de dollars que la firme a donné à cette époque l’année dernière. Cela signifie que chaque utilisateur passe environ 13 heures sur Roblox chaque mois.

Le dernier tour de financement de Roblox – également pour 150 millions de dollars – a évalué l’entreprise à 2,5 milliards de dollars en septembre 2018.

«Nous sommes restés fidèles à notre vision de créer un lieu sûr et civil où les gens se réunissent pour créer, apprendre et s’amuser, et c’est incroyable de voir ce que nous avons construit avec notre communauté mondiale de créateurs», PDG de Roblox et a déclaré le co-fondateur David Baszucki.

“Pour l’avenir, nous doublons notre engagement à créer les outils et technologies les plus avancés pour emmener nos créateurs et nos joueurs dans le métaverse du futur.”

David George, associé général d’Andreessen Horowitz a ajouté: «Nous croyons fermement à la vision à long terme de Roblox et nous sommes confiants de soutenir l’équipe à l’entrée de ce prochain point d’inflexion. Roblox est l’une de ces rares sociétés de plates-formes avec une traction massive et un modèle commercial organique à forte croissance qui fera progresser l’entreprise et fera avancer l’industrie pendant de nombreuses années à venir. »