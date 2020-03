Roblox présente les objets du jeu Doctor Who

Les studios BBC et Roblox se sont associés pour une série d’objets Doctor Who en jeu.

Les articles sont disponibles sur Roblox entre le 12 mars et le 26 mars.

Tous les articles sont gratuits et deux avatars sont disponibles – le dixième et le treizième Docteur. Le premier est David Tennant tandis que le second est la première femme médecin, Jodie Whittaker. Les autres articles incluent un sac à dos Tardis et The Pterrible Pting.

“Sur Roblox, votre identité en ligne est un outil puissant qui aide notre communauté à exprimer qui ils sont et qui ils veulent devenir”, a déclaré Christina Wootton, vice-présidente des partenariats de marque de Roblox.

“Nous sommes ravis de nous associer à Doctor Who, dont la diversité des personnages inspire la liberté et la créativité qui aident notre communauté à définir qui ils sont dans le monde réel autant que dans le monde virtuel.”

Sarah Bold, responsable du marketing mondial de la franchise BBC Studios pour le drame, a ajouté: “La communauté de fans de Doctor Who est réputée pour sa créativité, ce qui est un plaisir de prendre le TARDIS à Roblox où des millions de fans pourront jouer et créer avec ces nouveaux éléments.”

En février 2020, Roblox était évalué à 4 milliards de dollars. En avril 2019, il a été révélé que Roblox attirait 90 millions d’utilisateurs actifs chaque mois.