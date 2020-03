Rock of Ages 3 annonce sa date de sortie et brille dans un nouveau gameplay vidéo

Détruisez des forteresses, construisez des chefs-d’œuvre et partagez-les.

Rock of Ages 3 est le troisième volet de la saga de jeux vidéo créée par le studio chilien Équipe ACE et ses partenaires de développement Giant Monkey Robot. Sa nouvelle proposition vient beaucoup plus ambitieuse avec des défis incroyables et beaucoup d’humour. Après avoir annoncé que le titre sera disponible sur Google Stadia, Rock of Ages 3 a dévoilé sa date de sortie officielle montrant une nouvelle vidéo de gameplay.

L’objectif reste de détruire la tour rivale devant notre ennemiRock of Ages 3: Make & Break sera présenté en première sur 2 juin sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC et Stadia. Parmi les nouveautés que cette livraison nous présente, nous avons à l’esprit la défense des tours et la stratégie, ainsi qu’un outil ludique pour créer des niveaux qui nous permettent de partager nos créations.

Pour ce faire, nous devrons construire une base solide et bien la défendre avec des éléments tels que des obstacles qui empêchent notre ennemi d'atteindre la tour. Le jeu a également une campagne, en plus des modes de jeu uniques, mais certainement son élément star est le créateur de niveaux.

Rock of Ages 3: Make & Break est prêt à nous ramener au plaisir du tower defense classique avec une bonne offre créative pour tester nos compétences en tant que constructeurs de niveaux. Le titre débarque le 2 juin prochain sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, PC et Stadia.

