Rockstar déploie le travail à domicile pour le personnel du monde entier

16 mars 2020

Le géant de Grand Theft Auto, Rockstar, a déclaré qu’il laisserait son personnel travailler à domicile.

Dans un article sur Twitter (ci-dessous), le studio de jeu a déclaré qu ‘”après d’importantes recherches et consultations” avec ses différents studios, il avait commencé à laisser les développeurs travailler à distance en raison de préoccupations concernant le coronavirus COVID-19.

Le PDG de la société mère de Rockstar Take-Two, Strauss Zelnick, a déclaré plus tôt dans le mois que l’épidémie – alors non classée comme une pandémie – pourrait conduire à plus de personnes travaillant à distance.

Rockstar suit les goûts de Microsoft, Bungie, Google et Facebook en demandant au personnel de travailler à domicile pendant la pandémie virale. Il convient de noter que des millions de personnes dans le monde s’auto-isolent à la maison en raison de problèmes de santé: Rockstar affirme que ses jeux en ligne continueront de fonctionner avec des équipes d’assistance qui continuent d’aider les utilisateurs.

Steam et Xbox Live ont vu d’énormes pics d’utilisation depuis l’épidémie de coronavirus COVID-19 en raison du fait que les gens restent à la maison.

Le coronavirus a conduit à l’annulation d’événements tels que GDC, E3, Eve Fanfest et Game Connection America en raison des craintes que le virus ne se propage par des émissions aussi énormes et internationales. Pendant ce temps, les BAFTA Game Awards ont été modifiés pour devenir un événement uniquement en ligne.

