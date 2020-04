Rockstar fera don d’une partie de ses bénéfices à la lutte contre COVID-19

Par Rodolfo León

31/03/2020 19h11

La pandémie de coronavirus menaçant notre santé et notre bien-être, des centaines d’entreprises à travers le monde cherchent des moyens d’aider avec leurs propres méthodes. Jeux Rockstar Elle a rejoint ces sociétés, depuis le 1er avril, et jusqu’à fin mai, elles reverseront une partie des bénéfices générés par GTA Online et Red Dead Online.

Par une déclaration, Rockstar a déclaré ce qui suit:

Rockstar Games et COVID-19 Relief pic.twitter.com/9j6NrtcrFN

– Rockstar Games (@RockstarGames) 1 avril 2020

«Du 1er avril à la fin mai, 5% des revenus générés par nos jeux en ligne, Grand Theft Auto Online et Red Dead Online, seront reversés pour lutter contre COVID-19. Ces fonds seront utilisés pour aider les communautés et les entreprises locales qui sont en difficulté en raison des impacts que COVID-19 a laissé, à la fois directement, et pour soutenir certaines des incroyables organisations qui nous aident dans cette crise. Au fur et à mesure que la situation évolue, nous partagerons davantage ces actions. »

Rockstar ajoute à Nintendo y CD Projekt RED pour soutenir la lutte contre le coronavirus. Si vous voulez voir ce que les autres entreprises ont fait, cliquez sur leur nom pour le savoir.

Source: Jeux Rockstar

