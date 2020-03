Rockstar Games a pris ces mesures pour éviter le coronavirus.

COVID-19, une maladie mieux connue sous le nom de coronavirus, continue d’affecter des personnes de différentes parties du monde. Pour cette raison, plusieurs entreprises prennent des mesures pour protéger leurs travailleurs. Le plus récent à le faire est Rockstar Games, une société qui a annoncé qu’elle avait pris des mesures pour éviter COVID-19.

Par une déclaration, Rockstar Games a annoncé avoir pris des mesures de travail à distance dans ses bureaux et studios internationaux. Ceci dans le but de réduire l’impact possible que COVID-19 pourrait avoir sur son personnel.

“Après des recherches approfondies et des consultations avec nos équipes à travers le monde, nous avons commencé à livrer des solutions mondiales de télétravail la semaine dernière et nous sommes convaincus que nous avons un système robuste en place pour maintenir nos équipes travaillant avec un minimum de perturbations”, a expliqué Rockstar. Jeux.

Qu’adviendra-t-il de GTA Online et Red Dead Online avec la crise COVID-19?

Si vous êtes un joueur de GTA Online ou de Red Dead Online, il est normal que vous vous demandiez si cela aura un impact sur ces jeux en ligne. Heureusement, Rockstar Games en a également parlé dans sa déclaration.

Selon la société, GTA Online et Red Dead Online continueront de fonctionner comme d’habitude et disposeront d’équipes d’assistance. Il semble donc que rien ne changera pour les gens qui les jouent.

Bien qu’il ne l’ait pas précisé mot pour mot, le fait que les deux jeux Rockstar en ligne continueront de fonctionner comme auparavant indique qu’ils continueront de recevoir des nouvelles au même rythme. Cela dit, si cela change, nous vous le ferons savoir.

«La santé et la sécurité de nos employés et de leurs familles restent notre priorité absolue et nous continuerons d’adapter nos pratiques à la situation au fil de son évolution. Nous apprécions votre patience et votre compréhension et souhaitons à vous et à vos familles d’être en meilleure santé pendant cette période inhabituelle », a conclu la société.

