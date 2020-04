Rockstar Games fera don de revenus de GTA Online et de Red Dead Online à COVID-19 Relief

Le compte Twitter officiel de Rockstar Games a annoncé qu’il verserait 5% de tous les revenus des achats effectués dans GTA Online et Red Dead Online, les modes en ligne de Grand Theft Auto V et Read Dead Redemption 2 respectivement.

Les fonds seront utilisés pour aider les communautés et les entreprises locales qui ont été touchées par l’impact de COVID-19. Les dons seront versés à ces communautés et entreprises, ainsi qu’à des organisations aidant activement les personnes dans le besoin pendant cette crise. La publication Twitter ne précise pas à qui les fonds seront versés spécifiquement, se référant simplement aux entreprises, aux communautés et aux organisations en général.

Le message mentionne spécifiquement l’Amérique du Nord, le Royaume-Uni et l’Inde, il y a donc une chance que ce soit l’objectif principal sur l’endroit où les dons sont envoyés. C’est cependant là que se trouvent les bureaux principaux de Rockstar.

Alors que 5% peut ne pas sembler beaucoup d’argent, Rockstar réalise une grande partie de ses revenus grâce à des microtransactions. Take-Two, la société mère de Rockstar Games et 2K, a annoncé en février que les dépenses de microtransaction dans GTA Online avaient augmenté de 54% au cours du trimestre. C’est grâce aux mises à jour continues de GTA Online, avec des mises à jour de contenu majeures comme Diamond Heist, qui gardent les joueurs engagés après tant d’années.

GTA V a vendu plus de 120 millions d’exemplaires dans le monde, dont 20 millions d’unités vendues en 2019, six ans après la sortie initiale sur PS3 et Xbox 360. Lire Red Redemption 2 a dépassé 29 millions de ventes, le jeu devant sortir en octobre 2018 sur console et fin de l’année dernière sur PC.

Les achats en ligne commenceront à compter pour les dons à partir du 1er avril, jusqu’à la fin mai. Pendant deux mois entiers, Rockstar continuera à soutenir et à aider ceux qui en ont besoin dans le monde avec ces dons. Cela inclura très probablement les ventes effectuées dans le jeu sur PC, Xbox One et PS4 pour GTA Online et Red Dead Online.

