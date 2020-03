Rockstar Games se joint à la lutte contre le coronavirus

L’industrie du jeu vidéo a réagi aux changements et aux mesures rugissantes à la suite de l’épidémie de coronavirus et de la pandémie qui a suivi. Étant l’une des activités recommandées par l’OMS pendant cette période de quarantaine, le secteur a été sur toutes les lèvres et en plus d’avoir des jeux et des plateformes disponibles, certaines entreprises sont allées plus loin en contribuant à lutter contre la maladie. Le cas le plus récent est celui de Rockstar Games.

Il y a quelques instants, via une publication sur son compte Twitter officiel, Rockstar Games a annoncé qu’elle rejoindrait la lutte contre COVID-19 en faisant don d’une partie de ses revenus. Selon les informations, la société a reconnu la situation difficile que traversent différentes parties du monde et secteurs à ce moment-là, alors elle a immédiatement pensé à aider au mieux de ses capacités.

Cela dit, Rockstar Games a annoncé que du 1er avril à la fin mai, elle reverserait 5% des revenus générés par les expériences Grand Theft Auto Online et Red Dead Online pour soutenir la lutte contre le coronavirus. Selon l’entreprise, cet argent ira directement aux communautés et aux petites entreprises qui sont en crise en raison de la pandémie, ainsi qu’à certaines organisations qui participent aux efforts.

Dans des informations connexes, Humble Bundle a annoncé un package spécial visant à collecter des fonds pour la lutte contre le coronavirus en offrant plus de 40 jeux PC pour seulement 30 $ USD.

