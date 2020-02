Rockstar ouvre ses portes aux jeunes développeurs en herbe

Ce n’est un secret pour personne que l’industrie du jeu vidéo souffre de sexisme. Cependant, il existe des organisations qui tentent de remédier à ce type de comportement, comme Girls Game Lab, qui se sont engagées à enseigner aux filles les techniques nécessaires pour créer des jeux et faire partie de cette industrie. Maintenant Le 22 février, les participants à ce projet feront ce que beaucoup ne pourront jamais: entrer dans Rockstar.

C’est vrai, Rockstar et Girls Game Lab auront une collaboration où les jeunes aspirants de cette organisation auront l’occasion de visiter les bureaux d’Édimbourg de la société derrière GTA. L’événement est destiné aux filles de 8 à 12 ans. Au cours de l’atelier gratuit, les activités du Girls Game Lab comprendront: conception de l’intrigue et du personnage, création d’oeuvres et d’actifs, programmation à l’aide de l’application gratuite Stencyl, conception mécanique et de niveau, et apprentissage des animations de base. L’événement présentera également des jeux créés par des développeurs de jeux locaux et sera organisé par des développeurs qui ont travaillé sur Red Dead Redemption 2.

Les précédents ateliers Girls Game Lab ont eu lieu lors de Playground Games, les créateurs de la série Forza Horizon, ainsi que No More Robots, un label d’édition indépendant du Royaume-Uni qui a lancé des jeux tels que le simulateur de vélo Descenders and Papers, Please.

En parlant de Rockstar, Dan Houser, co-fondateur de cette entreprise, a quitté l’entreprise. De même, un ancien membre de Rockstar semble avoir divulgué la date de sortie présumée de GTA VI.

Via: Girls Game Lab

