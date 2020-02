Rockstar prépare-t-elle l’annonce de GTA 6? Cette piste a enthousiasmé les fans

Depuis l’arrivée du dernier épisode de la franchise Grand Theft Auto il y a près de 7 ans, les fans se demandent quand la prochaine itération sera annoncée. Pour l’instant, Rockstar reste concentré sur les services en ligne de Grand Theft Auto V (GTA Online) et Red Dead Redemption 2 (Red Dead Online), au moins officiellement. Cependant, aujourd’hui, un nouvel indice est apparu qui fait penser à ses fans qu’il pourrait travailler sur un autre projet.

Tout a commencé après que l’utilisateur de SpiderVice ait indiqué la page d’accueil de Rockstar Games redessinée. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, l’image attire l’attention pour ne pas avoir le style que les titres Rockstar actuels ont, tels que Red Dead Redemption 2 (western) ou Grand Theft Auto V (moderne), mais la pièce révèle une sculpture très luxueuse de ce qui semble être une femme tenant la caractéristique “R” de l’entreprise d’une manière délicate. Certains peuvent même voir un style cyberpunk dans l’image.

Cela, comme à d’autres occasions, a donné lieu à de nombreuses spéculations sur une éventuelle annonce préparée par le développeur. Certains indiquent que ce n’est qu’une nouvelle façon de promouvoir la marque, mais d’autres pensent que cela a à voir avec le thème qui sera traité dans un nouveau jeu de studio, et beaucoup pointent vers Grand Theft Auto 6. Si vous consultez le site, c’est Vous ne trouverez peut-être pas d’art, car il apparaît au hasard.

En plus de cela, certains utilisateurs ont identifié sur la chaîne YouTube de Rockstar qu’une vidéo récemment ajoutée en mode privé a été ajoutée. Cela a également remis en cause les adeptes du développeur, car certains pensent que ce pourrait être le matériel d’annonce d’un nouveau jeu, tandis que d’autres pensent qu’il s’agira de la vidéo d’une mise à jour de GTA Online.

Nous vous laissons avec l’illustration en question.

Image: Rockstar

Et vous, pensez-vous que cette illustration a un sens caché? Pensez-vous que Rockstar annoncera prochainement un nouvel épisode de Grand Theft Auto? Partagez vos réponses dans les commentaires.

Nous avons profité du fait que nous avons parlé de Rockstar Games pour vous dire qu’un membre important du studio est récemment sorti, mais il est devenu clair que cela n’affectera pas la société. D’un autre côté, un mod pour Red Dead Redemption 2 a récemment été publié qui n’a pas plu à Take-Two et a demandé aux créateurs de le retirer. Vous pouvez trouver plus de nouvelles liées au développeur si vous consultez cette page. Si vous visitez ce lien, vous pouvez lire un article sur les propriétés Rockstar et celles que vous pourriez rapporter pour votre prochain titre.

