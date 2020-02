Rockstar promet enfin d’empêcher les animaux de Red Dead Online de disparaître au hasard

Les champs et les forêts de Red Dead Online sont censés être remplis de différents animaux. Mais depuis des mois, les joueurs chargent le jeu et trouvent le monde dépourvu de créatures. Le développeur Rockstar a finalement remarqué le problème et promet une solution.

Il est difficile de déterminer exactement quand ce problème des animaux disparaissant de Red Dead Online a commencé. La chasse aux animaux, comme les cerfs et les wapitis, fait partie du jeu depuis son lancement. À l’époque, il semblait y avoir beaucoup d’animaux à attraper, à écorcher et à vendre. Mais l’année dernière, Rockstar a ajouté des rôles au jeu, dont l’un tournait autour de la chasse et de la mort d’animaux à vendre à un client PNJ.

C’est à cette époque, septembre 2019, que les premiers rapports de disparition de populations animales ont vraiment commencé à se répandre sur Reddit et Twitter. Parfois RDO semble normal, avec des animaux qui frayent partout. D’autres fois, RDO serait dépourvu de vie animale. Ma famille et mes amis qui jouent à RDO ont également remarqué qu’il y avait moins d’animaux que d’habitude. Beaucoup de gens sont revenus au jeu après l’ajout de rôles et ont été frustrés de ne trouver aucun animal à chasser. Cela a rendu le rôle de commerçant, qui dépend fortement de la chasse, presque impossible pour certains joueurs de monter de niveau. J’ai souvent ressenti ce manque d’animaux. En fait, le rôle de commerçant est mon rôle le moins bien classé dans RDO, en particulier en raison de la difficulté de monter de niveau lorsqu’il n’y a rien à chasser la plupart du temps.

Ce ne sont pas seulement les rôles de commerçant qui ont été affectés par les animaux manquants. Les défis quotidiens impliquent souvent de tuer un certain nombre d’animaux ou de traquer une créature spécifique à l’aide d’un arc ou d’un pistolet. Moins important, mais toujours ennuyeux, le manque d’animaux a vraiment blessé le monde de Red Dead Online. Lorsque vous montiez en ville, vous passiez par de grands troupeaux de buffles ou de cerfs, ou vous aviez peut-être vu des lapins traverser la route. Les animaux pouvaient également jeter des clés dans les plans: Il n’y a pas longtemps, lors d’une mission de chasseur de primes, j’ai été attaqué par un ours en cherchant ma cible. Ce fut un moment amusant qui semblait organique, et ce n’est arrivé que parce que les animaux étaient autour de cette journée.

Les fans sont bouleversés par ce problème depuis des mois. Sur le subreddit de Red Dead Online, vous pouvez trouver des tonnes de messages de joueurs se plaignant du manque d’animaux ou demandant si leur jeu est cassé. La dernière fois que j’ai joué à I Red Dead Online, mon frère et moi avons roulé pendant près d’une heure à la recherche de quoi tuer. Nous avons eu de la chance et trouvé quelques corbeaux, mais c’était à peu près tout. Il semble que quel que soit le problème, certains oiseaux et poissons n’en sont pas affectés. (Malheureusement, le poisson ne peut pas être donné à votre camp de commerçants pour progresser vers le remplissage d’un wagon.)

Les théories expliquant pourquoi cela se produit vont du simple – c’est un bug – à l’étrange – selon lequel les animaux sont trop chassés dans les sessions en ligne et le jeu ne peut pas les engendrer assez rapidement. D’autres ont rejeté l’idée que Rockstar étrangle en fait des apparitions d’animaux pour ralentir les progrès des joueurs dans le classement de leur rôle de commerçant, ce qui semble peu probable.

Après des mois d’indignation des fans, de colère et de mèmes, Rockstar a abordé la question publiquement hier. Sur sa page d’assistance et son compte Twitter, Rockstar a confirmé que le manque d’animaux est un vrai problème et qu’ils travaillent sur un correctif. Selon le support Twitter de Rockstar,

«Nous sommes conscients des rapports des joueurs sur le faible nombre d’animaux dans Red Dead Online lors de certaines sessions. Nous travaillons actuellement sur un correctif et fournirons une mise à jour dès que nous aurons plus d’informations. »

Pourquoi a-t-il fallu si longtemps pour obtenir une réponse comme celle-là? Espérons que les animaux reviendront bientôt sur Red Dead Online de manière plus cohérente.

