Rod Fergusson cessera de travailler sur Gears of War et rejoindra Blizzard

Rod Fergusson, chef de la Coalition et l’un des esprits qui ont rendu possible Gears of War, cessera de travailler dans la franchise Microsoft. Ce qui précède, car il est prêt pour une nouvelle aventure dans sa carrière, qui le mènera à Blizzard pour travailler chez Diablo.

À travers une publication sur Twitter, Rod Fergusson a annoncé qu’il avait pris la décision de quitter The Coalition et donc de quitter Gears of War, une franchise dans laquelle il avait commencé à travailler il y a plus de 15 ans. Avec cela, la créatrice quittera la société Xbox Game Studios pour rejoindre Blizzard Entertainment en mars pour superviser la franchise Diablo. Rappelons que Blizzard travaille actuellement sur 2 jeux de cette franchise: Diablo IV pour consoles et PC, ainsi que Diablo Immortal pour appareils mobiles.

Selon Fergusson, la franchise Gears of War restera entre de bonnes mains avec les créatifs de The Coalition et Xbox Game Studios. Cela dit, il n’a pas révélé qui sera responsable de son poste.

«J’ai commencé à travailler dans Gears of War il y a plus de 15 ans et depuis, c’est le bonheur de ma vie. Mais maintenant, il est temps pour une nouvelle aventure. Je laisserai Gears entre les mains de la Coalition et j’ai hâte que tout le monde joue à Gears Tactics le 28 avril. À partir de mars, je rejoindrai Blizzard pour superviser la franchise Diablo. Le laisser est doux-amer, car j’aime notre famille Gears, nos fans et tout le monde sur The Coalition et Xbox. Merci, ce fut un honneur et un privilège de travailler avec vous tous », a déclaré la créatrice.

Après le départ de Fergusson de The Coalition, Matt Booty a déclaré à GamesIndustry.biz qu’ils étaient reconnaissants de ce que Fergusson avait fait pour Gears of War et lui souhaitaient le meilleur pour son avenir: «Rod est certainement quelqu’un qui a eu un impact énorme sur la franchise en termes généraux des engrenages d’origine. Nous sommes vraiment reconnaissants pour son art et sa passion et aussi pour ce qu’il a fait pour bâtir cette communauté. Nous lui souhaitons bonne chance. »

Alors que Fergusson est surtout connu pour son travail dans Gears of War, la réalité est que son travail dans l’industrie est beaucoup plus étendu. En fait, il a collaboré dans des franchises telles que Half-Life, BioShock, Unreal Tournament et Bulletstorm. C’est pourquoi il est considéré comme l’un des créateurs les plus importants de ces derniers temps.

