Rod Fergusson quitte The Coalition, le studio derrière Gears 5

L’exécutif signe pour Blizzard Entertainment.

Il y a quelques instants, Rod Fergusson, surtout connu pour sa carrière dans la série Gears of WarJ’ai annoncé qu’il part La Coalition, étude dans laquelle il est PDG. Par le biais de son compte Twitter, Rod a déclaré qu’à partir de mars, il rejoindra Blizzard pour superviser la franchise de Diable. “Partir ici est un sentiment doux-amer depuis que j’aime notre famille Gears, les fans et tout le monde à The Coalition et Xbox. Merci beaucoup, ce fut un honneur et un privilège de travailler avec vous tous “, a-t-il déclaré.

Rod a un excellent palmarès dans les jeux. En 2005, il rejoint Jeux épiques en tant que producteur exécutif, puis a assumé le poste de directeur de production. Était dans Jeux irrationnels d’août 2012 à août 2013 en tant que vice-président exécutif du développement. Fait également partie de 2K en tant que directeur de l’étude pendant quelques mois en 2013, pour finir en tant que directeur de Black Tusk Studios qui deviendra finalement la Coalition. 5 ans plus tard, quittez la Coalition pour rejoindre les rangs de Blizzard Entertainment, qui a traversé des moments difficiles ces derniers mois et montre sa dernière version, Warcraft III: Reforged.

Phil Spencer, chef de Xbox ne tarde pas à exprimer sa gratitude au développeur via son compte Twitter: “Merci @GearsViking pour la passion et les efforts que vous avez apportés à Gears et Xbox et le travail que vous avez fait pour créer une équipe de classe mondiale à The Coalition. Bonne chance dans votre prochaine aventure. “

Il convient de mentionner que Diablo traverse également un moment délicat depuis l’annonce de Diablo Immortal, un jeu mobile qui met en colère la plupart des fans de la franchise. Pendant la BlizzCon 2019, Blizzard a annoncé Diablo 4, la continuation de l’une des sagas les plus appréciées des amateurs de hack et slash et de l’action RPG.

