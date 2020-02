Rod Fergusson quitte The Coalition pour rejoindre Blizzard

Le chef notoire de Gears of War, Rod Fergusson, va arrêter de travailler dans La Coalition pour tester vos connaissances et votre expertise Blizzard, travaillant spécifiquement dans la franchise de Diable, où vous pourrez suivre les progrès de Diable IV, et tout autre projet lié à la saga.

À partir de mars, je rejoindrai Blizzard pour superviser la franchise Diablo. Le départ est doux-amer car j’aime notre famille Gears, les fans et tout le monde à The Coalition et Xbox. Merci, ce fut un honneur et un privilège de travailler avec vous tous. pic.twitter.com/0FuO3RFYSQ

– Rod Fergusson (@GearsViking) 5 février 2020

«À partir de mars, je rejoindrai Blizzard pour superviser la franchise Diablo. Mes adieux seront doux-amers car j’aime notre famille de Gears, les fans et tout le monde sur The Coalition et Xbox. Merci, ce fut un honneur et un privilège de travailler avec vous tous. »

Comme un dernier adieu, Fergusson partagé un toucher Tweet sur sa carrière dans la franchise de Gears of War:



J’ai commencé à travailler sur Gears of War il y a plus de 15 ans et depuis, c’est la joie de ma vie. Mais maintenant, il est temps pour une nouvelle aventure. Je laisse Gears entre les bonnes mains de la Coalition et j’ai hâte que tout le monde joue à Gears Tactics le 28 avril. Pic.twitter.com/Az5w0B631i

– Rod Fergusson (@GearsViking) 5 février 2020

«J’ai commencé à travailler dans Gears of War pendant 15 ans, et depuis, c’est la joie de ma vie. Mais maintenant, il est temps pour une nouvelle aventure. Je laisse Gears entre les bonnes mains de la Coalition et j’ai hâte que tout le monde joue à Gears Tactics le 28 avril. »

Source: Rod Fergusson

.