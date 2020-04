S’il y a un genre de jeux indépendants qui réussit sur Nintendo Switch, c’est bien celui des roguelites. Pratiquement n’importe quelle roguelite de renom de la dernière décennie a atteint l’hybride Nintendo, mais savez-vous quel jeu a inventé le terme roguelite? Eh bien, c’était Rogue Legacy, le jeu Cellar Door Games, dans lequel une famille doit mettre fin au mal d’un château mais dans lequel chaque descendant a ses propres particularités. La première partie est arrivée sur la console Joy-Cons fin 2018 et je dis la première partie car après sept ans ses créateurs ont annoncé que Rogue Legacy 2 existe et est en développement.

Rogue Legacy 2 est en cours de développement. Vient-il sur Nintendo Switch?

Votre héritage continue # RogueLegacy2 pic.twitter.com/uUGeLE9TPm

– CellarDoorGames (@CellarDoorGames) 2 avril 2020

Ainsi, avec un simple tweet, la suite d’un titre qui a inventé un genre a été annoncée. Eh bien pour dire la vérité, il y a eu trois tweets au total: le second nous montre trois images du jeu en développement que vous pouvez voir à la fin de l’actualité et dans le troisième il est confirmé que la bande originale est à nouveau gérée par l’équipe originale et sonne comme ceci bon:

Et la bande-son sera également impressionnante 🙂

Nous avons fait équipe avec l’ensemble de la distribution OG. @Tettix et @AShellinthePit sont de retour avec les rythmes! pic.twitter.com/jnxSbzMhpw

– CellarDoorGames (@CellarDoorGames) 2 avril 2020

Cellar Door Games a promis de nouvelles informations dans les prochains jours, mais d’ici là, nous pouvons nous en tenir au pixel art élaboré et opter pour un nouveau style visuel dessiné à la main. Pour le moment, on ne sait pas sur quelles plates-formes le jeu sortira, car bien que les images montrent l’interface PC, nous pouvons également voir une autre interface de commande qui utilise les boutons X, Y et B. Malheureusement, il n’y a aucun indice pour indiquer S’il s’agit du contrôleur Nintendo Switch ou Xbox One, mais la logique nous fait penser que toutes les captures sont effectuées dans la version PC et pour plus de commodité, ce contrôleur proviendrait de Xbox.

Pourtant, nous ne doutons pas que, à en juger par la bonne réception du premier opus, Rogue Legacy 2 sortira sur Nintendo Switch quand il sortira “le plus tôt possible si tout se passe bien” selon ses développeurs.

