Rogue Legacy, un jeu de plateforme similaire à Castlevania, obtient une suite nouvelle apparence

Cellar Door Games a révélé qu’une suite au jeu de plateforme d’action roguelike Rogue Legacy est maintenant en développement.

L’annonce a commencé le 1er avril lorsque la taquinerie suivante est apparue sur les réseaux sociaux. À l’époque, il n’était pas vraiment clair si le tweet était en fait une farce des poissons d’avril.

# April2nd pic.twitter.com/LEmIIdURrz— CellarDoorGames (@CellarDoorGames) 1 avril 2020

Heureusement, cela s’est avéré ne pas être le cas, car un message de suivi a confirmé que oui, cela se produit vraiment après tout. Les fans de l’original remarqueront immédiatement une refonte graphique, avec de nouvelles captures d’écran révélant une nouvelle esthétique dessinée à la main qui, selon nous, est beaucoup plus attrayante visuellement que le style rétro utilisé auparavant.

Votre héritage continue # RogueLegacy2 pic.twitter.com/uUGeLE9TPm— CellarDoorGames (@CellarDoorGames) 2 avril 2020

C’est sûr d’être un à surveiller, en particulier avec la qualité du premier jeu lors de son lancement sur Switch en 2018. Si vous avez manqué cette première version, assurez-vous de lire notre critique complète pour voir pourquoi vous devriez probablement essayer. Nous vous laisserons un extrait ci-dessous:

Rogue Legacy est une version simple de la formule roguelike qui a fait ses preuves, mais il exécute ce qu’il se propose de faire exceptionnellement bien, ce qui en fait une aventure d’action infiniment rejouable et agréable qu’aucun fan du genre ne voudra manquer. Un niveau de difficulté élevé, une écriture amusante, des contrôles serrés et une mécanique RPG gratifiante en font une recommandation sans effort; la conception du jeu le rend facile à jouer dans de courtes rafales ou de longues sessions, ce qui signifie qu’il convient parfaitement au Switch. Si vous avez aimé Cellules mortes, Castlevania ou tout autre sidecroller 2D de ce style, vous êtes presque certain de vous amuser avec celui-ci.

Des plateformes spécifiques n’ont pas encore été révélées, mais nous serions très surpris si le nouveau jeu ne se terminait pas sur Switch. Nous garderons un œil sur plus de nouvelles sur Rogue Legacy 2 comme il apparaît.

