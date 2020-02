Rogue Lords a annoncé, un roguelike dans lequel nous incarnons le diable pour propager le mal à travers le monde

Une aventure très curieuse pour atteindre PS4, Xbox One, Switch et PC cet automne.

Bigben Interactive, Cyanide et Lekir Studioils viennent d’annoncer Rogue Lords, un nouveau jeu roguelike en Nouvelle-Angleterre, États-Unis, au 17ème sièclepour PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC.

Selon ses créateurs, Rogue Lords se déroule dansune version effrayante de la Nouvelle-Angleterre du XVIIe siècledans lequel les mortels vivent avec des entités diaboliques d’un autre monde. Au lieu d’incarner un humain,les joueurs jouent le rôle du diable, qui est contraint de se cacher pour récupérer ses pouvoirs après avoir subi une dure défaite.

Un roguelike qui nous oblige à repartir de zéro si nous tombons au combatDans le rôle du mauvais, tnous devrons diriger une équipe formée par les plus illustres disciples du mal. Des personnages comme Drcula, Barn Samedi ou Bloody Mary, avec quinous répandrons notre corruption dans le monde. Ainsi, Rogue Lords combine les phases de stratégie dans une carte 3D dirigeant les sbires avecse battre pour des changements difficiles, ce qui nous oblige à recommencer le jeu à zéro si nous sommes vaincus.

Comme nous l’avons déjà mentionné,Rogue Lords arrive sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC cet automne, à une date encore à déterminer. D’ici là, ne manquez pas cette liste avec les 50 matchs que nous attendons le plus à partir de 2020.

