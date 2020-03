Roki, Recompile et plus de nos joyaux indé Rezzed Digital préférés

Pour la deuxième semaine consécutive, la communauté du développement s’est vraiment mobilisée pour essayer de soulager les événements de jeu annulés à cause du coronavirus. La semaine dernière, le Steam Game Festival nous a apporté plus de 40 démos jouables, compensant le manque de GDC, Day of the Devs et d’autres rassemblements de développeurs concernés.

Cette semaine, le premier Rezzed Digital a lieu. Rezzed Digital est un petit remplacement d’EGX Rezzed proprement dit, qui a maintenant lieu en juillet. Comme vous vous en doutez, de nombreux développeurs indépendants avaient prévu de montrer leurs jeux lors de l’événement et devront maintenant attendre.

Mais nous n’avons pas à le faire, nous consacrons donc la fonctionnalité des gemmes indépendantes de cette semaine à la mise en évidence de certains des jeux Rezzed Digital qui nous passionnent. La plupart de ces jeux ne sont pas encore jouables par le public, mais ils ont tous attiré notre attention d’une manière ou d’une autre.

Hot indie games week du 23 mars

Le Solstice rouge 2: Survivants

Les jeux Red Solstice offrent certains des meilleurs tournages extraterrestres de haut en bas, donc j’ai été surpris de voir que le dernier allait réellement prendre les choses dans une direction différente pour la série. Le Red Solstice 2: Survivors est la suite ambitieuse qui rassemble la stratégie, les tactiques en temps réel et l’action du Red Solstice dans un seul jeu.

La couche de stratégie présente une carte de campagne où vous pouvez dicter la meilleure façon d’équiper vos troupes pour le combat. Vous pouvez investir dans des améliorations de personnage, rechercher de nouvelles technologies et même développer différentes armes.

Sur le terrain, l’action est gérée par des tactiques en temps réel. Ce mode prend en charge jusqu’à huit (!) Joueurs en coopération et c’est là que vous passerez la plupart de votre temps. Le look du jeu n’est pas très différent de Solstice Chronicles: MIA, mais les enjeux semblent plus élevés car vous prendrez des décisions à la volée et espérez qu’ils seront exécutés bien avant de pouvoir continuer.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

C’est certainement une prémisse intéressante, et Ironward promet beaucoup. Le développeur est en fait retourné et a réorganisé une grande partie des chroniques de Solstice en fonction des commentaires, alors j’espère que certains de ces apprentissages ont été transmis aux survivants.

Vous pouvez rester à jour en gardant un œil sur la page Steam du jeu.

Roki

Vous avez peut-être vu que Roki avait eu une démo gratuite la semaine dernière dans le cadre du Steam Game Festival, mais nous pensions que nous lui donnerions un autre coup de pouce cette semaine. Roki est un jeu qui essaie d’avancer des éléments d’aventure pointer-cliquer dans l’ère moderne. L’histoire se déroule dans un cadre contemporain inspiré du folklore scandinave.

La démo a assez bien montré cette prémisse, même si le gameplay tombait parfois dans certains des pièges des jeux d’aventure plus anciens. Dans Roki, vous incarnez Tove, un enfant qui explore une forêt habitée par de nombreux personnages scandinaves fantastiques.

Dans la mode des jeux d’aventure classiques, Tove a un sac à dos qui stocke tous les objets pertinents qu’elle ramasse, qu’elle utilisera pour faire avancer le récit, explorer davantage le monde et résoudre les nombreux puzzles jonchés tout autour. Les visuels, la musique et la présentation ont été le clou de mon temps avec la démo. Le développeur décrit Roki comme un conte de fées moderne, et je trouve que c’est une description précise. La musique injecte vraiment ce qui serait autrement une chasse aux objets banale avec un sens de l’aventure, et donne de la chaleur aux personnages et aux lieux.

Bien que le jeu soit très linéaire, les visuels m’ont donné envie d’explorer tous les coins et recoins pour voir comment les designers traduisent le folklore dont il s’inspire.

Roki arrive sur PC et Switch, et vous pouvez le souhaiter sur Steam aujourd’hui.

Invasion des hominidés extraterrestres

Alien Hominid Invasion est le prochain jeu des créateurs de Castle Crashers et Pit People. La sensibilité au style du Behemoth est indéniable, et la bande-annonce révélatrice d’Alien Hominid Invasion les expose immédiatement.

Alien Hominid Invasion est un jeu de tir à défilement horizontal pour quatre joueurs. Une grande partie de l’action tourne autour des capacités de mouvement à la disposition des personnages jouables, avec de nombreux tirets et annulations d’air, etc.

Au fur et à mesure que vous jouez, vous pourrez les faire évoluer davantage grâce à de nouveaux mouvements et des déblocages d’avantages. C’est aussi un jeu de butin, avec une tonne d’armes et d’équipement à débloquer. J’apprécie particulièrement à quel point les images sont actives, ce qui donne au gameplay un aspect, comme la façon dont le joueur ramasse les ennemis, les jette à leurs amis et vole un objet avant de se précipiter rapidement hors du danger.

Alien Hominid Invasion est en développement pour PC, Xbox One et Switch. Bien que vous ne puissiez pas y jouer pour l’instant, tous les jeux de The Behemoth sont gratuits sur Steam jusqu’au 1er avril.

Formula Retro Racing

Nous en sommes maintenant à un point où les visuels des jeux de course sont souvent indiscernables de la vie réelle. Cela crée une opportunité pour les petits développeurs de s’éloigner du photoréalisme et de nous rappeler comment les choses étaient autrefois en ramenant des styles artistiques autrefois considérés comme obsolètes.

Formula Retro Racing espère capturer la vitesse du sport avec un gameplay de style arcade et un look low-poly net. La présentation du jeu est strictement au début des années 90. Les visuels sont épurés et le HUD est trop grand, tout comme à l’époque.

Il est clairement le plus inspiré de Virtua Racing. Et, parce que la musique est tout aussi importante, la bande sonore du jeu rappelle Daytona et Outrun, avec des rythmes énergiques appropriés.

Formula Retro Racing est en cours de développement pour PC et Xbox One, avec une page Steam où vous pouvez le souhaiter.

Phogs

Phogs est un jeu sur deux chiens inséparables. Je veux dire littéralement, parce que les deux sont liés ensemble avec un ventre qui n’est certainement pas anatomiquement correct. Le ventre extensible est la mécanique de base du jeu, et c’est ce qui permet à la paire de se déplacer dans le monde et d’interagir avec ses diverses machinations.

Beaucoup de puzzles semblent être basés sur la physique, ce qui donne une image assez complète lorsque vous voyez à quelle distance ils s’étirent et se tordent pour déplacer ou tenir des objets. Les visuels du jeu donnent une ambiance de joutes génitales, avec à quel point tout est doux et doux.

J’apprécie également vraiment l’engagement du développeur dans la façon dont il a nommé les mondes du jeu, ce que j’imagine être tout ce dont les chiens rêvent. Sleep World, Food World, Play World sont tous emballés avec des choses comme les chiens, et ils ont tous deux l’air très excités d’être là.

Phogs est jouable en solo et en coopération pour deux joueurs, et il arrive sur PC et Switch cette année. Les deux joueurs peuvent même partager le même contrôleur, si c’est plus votre style. Trouvez-le sur Steam.

Le Falconeer

Nous avons déjà couvert The Falconeer, mais c’est l’un de ces jeux qu’il est difficile d’oublier quand il a l’air aussi bon qu’il le fait. Pas seulement graphiquement, le réglage et le crochet du Falconeer rendent difficile la fusion avec n’importe quel autre jeu.

À la base, The Falconeer est un jeu de combat aérien où vous pouvez voler sur le dos de bêtes fantastiques, de créatures ressemblant à des dragons et de tirs volants engageants. Le monde ouvert du jeu est composé de villes océaniques, créant un cadre très unique.

Vous êtes libre d’explorer le monde à votre guise, et le jeu vous permet de rejoindre n’importe laquelle des factions belligérantes du monde. Le développeur affirme vouloir offrir autant de perspectives que possible sur son conflit central.

Le Falconeer a sorti une nouvelle bande-annonce cette semaine sur la faction Mancer du jeu. Il continue à être magnifique, et il arrive sur Steam et Xbox One cette année.

Recompiler

Recompiler est un autre jeu dont le style sera la première chose à vous saisir, tout comme il l’a fait pour nous quand il a été annoncé. Recompiler est un jeu d’action dans lequel vous incarnez un code de voyou essayant de repousser un programme.

Ce paramètre entièrement numérique est bien représenté dans les visuels du jeu. C’est magnifique à regarder et encore mieux en mouvement, mais je n’ai pas pu jouer la démo trop longtemps parce que certains des effets utilisés provoquaient des maux de tête. Ce style artistique dépouillé et hyper stylisé appelle des lumières clignotantes, des effets de pépin et de distorsion, que le jeu a en pique. Mais c’est aussi ce qui pourrait rendre difficile pour certains joueurs de se concentrer sur l’action.

Le gameplay de Recompile est principalement un jeu de plateforme, avec des tirs et des piratages entrecoupés entre eux. Les contrôles étaient assez serrés, bien que juger la distance était parfois plus difficile que nécessaire en raison de certains épanouissements visuels. Il adhère très bien à sa vision, même si j’aurais aimé l’apprécier davantage.

Recompile arrive sur Steam cette année, souhaitez-le maintenant.