Roll20 frappe 5 millions d’utilisateurs et annonce une refonte dynamique de l’éclairage

Roll20 a franchi une étape importante, dépassant les 5 millions d’utilisateurs alors qu’il se prépare à déployer une nouvelle mise à jour de sa fonction d’éclairage dynamique populaire. La plate-forme de table virtuelle pour les jeux de rôle a annoncé mercredi qu’elle avait atteint la barre des 5 millions aujourd’hui, deux ans après avoir dépassé les 3 millions. L’annonce a noté que Roll20 est le plus grand plateau de table virtuel en service, et a ajouté que la prochaine étape de la plate-forme est une grande mise à jour de Dynamic Lighting pour «intégrer toutes les commandes d’éclairage dans un système rationalisé».

Le premier aperçu de la fonctionnalité d’éclairage dynamique sera disponible la semaine prochaine pour les abonnés, bien que vous puissiez voir un GIF publié par Roll20 qui montre le nouveau système en action ci-dessous. L’éclairage dynamique est un outil qui permet aux DM et aux maîtres de jeu de contrôler facilement ce que les joueurs voient dans le jeu en fonction de ce que leurs personnages auraient accès à voir, en gardant le reste de la carte caché et les surprises prévues du DM / GM jusqu’à la droite moment.

Roll20 a un support officiel pour une multitude de systèmes, y compris Dungeons & Dragons, Call of Cthulhu, FATE, Cypher System et Pathfinder, avec la possibilité pour les MJ et les joueurs de jouer sur Internet avec la voix, le chat vidéo et plus encore. Les mises à jour récentes de la plate-forme ont inclus la possibilité pour les utilisateurs de télécharger leur propre audio et de créer des marqueurs de jeton personnalisés pour des effets de statut uniques et d’autres utilisations similaires.