Roller Champions a fermé les inscriptions alpha en direct, débutera la semaine prochaine

Un alpha fermé de Roller Champions aura lieu à partir de la semaine prochaine et vous pouvez vous y inscrire maintenant.

Ceux qui souhaitent donner à Ubisoft Roller Champions un essai avant la sortie peut vous inscrire à l’alpha fermée du jeu.

L’alpha fermé aura lieu 11-23 mars et vous pouvez pré-charger à partir du 9 mars. Les heures de début et de fin sont indiquées ci-dessous. Vous pouvez vous inscrire pour avoir votre chance de participer ici.

Pour participer, vous aurez besoin d’un compte Ubisoft car le test alpha est limité à Uplay sur PC.

Roller Champions a fermé les heures de début et de fin alpha

Si vous êtes sélectionné pour l’alpha fermé, vous recevrez un email qui vous permettra de télécharger le jeu dans votre lanceur Uplay. Si vous n’avez pas été choisi pour ce test en particulier, vous serez placé sur la liste d’attente pour avoir une chance à une prochaine bêta fermée.

Si vous êtes sélectionné, vous pourrez inviter deux amis de votre liste d’amis Uplay pour l’essayer. Vous pourrez créer un groupe avec vos amis et créer des alliances en équipe de trois. Ou, vous pouvez laisser le système de matchmaking choisir à la fois l’équipe et les adversaires.

Comme il s’agit d’une version en cours du jeu, la progression des personnages ne sera pas reportée au jeu final. Ceux qui participeront recevront la tenue Live Tester qui sera reportée pour être utilisable lors de la sortie du jeu.

L’alpha n’est pas non plus sous NDA, alors n’hésitez pas à diffuser au contenu de votre cœur si vous le souhaitez.

Pendant l’alpha fermé, vous aurez accès aux éléments suivants:

Nouvelle arène: Chichen Itza

Système de création et de personnalisation de personnages: choisissez parmi de nombreuses options pour créer votre personnage et personnaliser votre tenue

Modification de la disposition de la carte: la courbure, l’altitude et d’autres éléments environnementaux ont été modifiés pour améliorer la navigation et le gameplay

Nouveaux mouvements d’équipe: Grapple Boost, Grapple Double Jump et Grapple Double Pump

Nouveaux mouvements de tacle: Tacle étendu et Tacle aérien

Le fichier de téléchargement fait environ 3,5 Go et la configuration PC requise pour le test est indiquée ci-dessous.

Le minimum

OS: Windows 7 ou plus récent

Processeur: 2,5 GHz 4 cœurs

GPU: NVIDIA GTX 970 ou supérieur / AMD Radeon 390

RAM: 8 Go

DirectX: 11

Périphériques: manette Xbox, manette PS4, souris et clavier

conseillé

OS: Windows 7 ou plus récent

Processeur: 3GHz 8 cœurs

GPU: NVIDIA GTX 1060 ou mieux / RX580 ou mieux

RAM: 8 Go

DirectX: 11

Périphériques: manette Xbox, manette PS4, souris et clavier

Roller Champions est la deuxième incursion majeure d’Ubisoft sur le marché des sports d’action après Steep. Le jeu a été officialisé lors de la conférence de l’éditeur E3 2019. Il s’agit essentiellement d’un jeu de roller derby se déroulant à l’intérieur de circuits fermés. C’est un jeu PvP gratuit, où deux équipes de trois joueurs s’affrontent dans les arènes mondiales. Une démo à durée limitée du jeu a été mise à disposition après son annonce.

