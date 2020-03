Roller Champions arrivera sur patins sur Nintendo Switch

Depuis la nouvelle IP Ubisoft, Roller Champions, a été annoncé, et nous devons revenir à l’E3 2019, de nombreux utilisateurs ont souhaité en savoir plus sur cette curieuse proposition avec laquelle la société française entend aborder le genre des jeux de sport PvP. Nous savons maintenant que le titre en question arrivera sur Nintendo Switch. Vous avez des patins, non?

Et c’est Ubisoft lui-même, via le site officiel de Roller Champions, chargé d’annoncer que Roller Champions, titre de sport en ligne PvP qui adoptera le format Libre de jouer, inspiré du célèbre roller derby (sport américain de contact, de vitesse et de stratégie qui consiste à franchir une piste ovale sur patins et marquer des points, pouvoir bloquer ses rivaux) sera publié pas seulement dans PC (plateforme sur laquelle une version beta fermée est prévue du 11 au 23 mars) mais également sur consoles et appareils mobiles. Des plates-formes parmi lesquelles, heureusement, Nintendo Switch. Enfin, nous vous laissons une brève description officielle et quelques vidéos, y compris votre propre bande-annonce, afin que vous puissiez avoir une idée de ce qui vous attend avec cette curieuse proposition.

UNE LÉGENDE EN CLÔTURE: MONTREZ VOTRE STYLE

Créez votre champion et montrez votre style dans l’arène.

Personnalisez votre look à mesure que vous progressez avec de nouvelles tenues, roues, casques et bien plus encore!

SKATE TO GLORY: DEVENEZ UN ATHLÈTE DE RENOMMÉE INTERNATIONALE

Jetez-vous dans le sable et participez à des duels vertigineux 3 contre 3 pour forger votre héritage sportif! Roulez d’un mur à l’autre pour esquiver vos adversaires ou les enfoncer dans les airs, améliorez vos compétences et atteignez la gloire que le destin vous réserve!

