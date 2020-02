Ronald Mallett pourrait détenir la clé du voyage dans le temps

Imaginez si nous pouvions nous renvoyer des informations pour nous avertir des catastrophes naturelles, des anomalies, des tremblements de terre, des milliers de vies que vous pouvez sauver, ou même à un niveau plus personnel, pour essayer de changer notre propre destin en renvoyant des informations, peut-être à avertissez vos proches de rester à l’écart des situations qui pourraient entraîner leur mort.

Ronald Mallett, physicien théoricien et professeur émérite de physique à l’Université du Connecticut, prétend avoir la solution du voyage dans le temps.

“J’ai en fait résolu l’équation du champ gravitationnel d’Einstein”, a déclaré Mallett à The Root.

Son travail a été reconnu mondialement et largement reconnu par la communauté scientifique. Cette découverte et la voie à suivre ont été bien documentées dans de nombreuses interviews, documentaires et dans le propre livre de Ron, The Time Traveler.

«Mes solutions à ses équations ont montré qu’un faisceau de lumière en circulation provoquera en réalité une torsion de l’espace et du temps», explique Mallett. «Finalement, cette torsion de l’espace, si elle était suffisamment grande, pourrait conduire à une torsion du temps dans une boucle qui pourrait permettre la possibilité de voyager dans le temps ou de renvoyer des informations dans le passé. Et c’était ma percée. “

Mallett n’est pas étranger à l’histoire. En tant que premier scientifique noir à travailler à UConn et l’un des rares physiciens noirs dans le domaine au cours de ses premières années, faire une percée dans le voyage dans le temps pourrait le placer en droite ligne avec son idole, Albert Einstein.

Pour lui, ce travail est personnel. Sa motivation pour étudier les voyages dans le temps a commencé après la mort de son père quand il était jeune. «Je pensais que si je pouvais retourner dans le passé, je pourrais le revoir et peut-être empêcher ce qui allait arriver», dit-il. “Alors c’est devenu ma passion.”

Un jeune Ronald Mallett et sa famille au Bronx Park.Photo: gracieuseté de Ronald Mallett

Mallet s’est assis avec The Root pour expliquer sa théorie et ce qu’il faudrait pour ramener le voyage dans le temps à la réalité de notre vie dans la vidéo ci-dessus.

.