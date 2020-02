Ronda Rousey commencera à diffuser sur Facebook la semaine prochaine

Ronda Rousey se lance dans la diffusion de contenu de jeu en streaming à partir de la semaine prochaine, dont les bénéfices bénéficieront aux victimes des feux de brousse australiens. Rousey a posté sur Twitter et Facebook annonçant le nouveau concert, avec son premier flux de jeu vidéo à venir mardi à 18 h HE / 15 h HP sur Facebook Gaming.

Rousey diffusera Pokemon Sword and Shield et promet que “Après cette semaine, nous allons suivre un calendrier plus défini. Je ne sais pas, dimanche ou lundi matin, nous allons le découvrir. “

Vous pouvez consulter l’annonce vidéo complète ci-dessous, ainsi que son tweet. Rousey est la dernière personnalité de la lutte à diffuser du contenu de jeu en ligne, rejoignant Xavier Woods (via Twitch et YouTube), AJ Styles (via Mixer) et d’autres.

Le streaming de jeux est l’un des supports les plus authentiques, et le moment est venu pour moi de me lancer dans le flux exclusivement sur FacebookGaming. Mon premier flux est le 18 février à 15 h. HPS–100% du produit du premier flux est reversé aux efforts de récupération des feux de brousse australienshttps: //t.co/O9QlM8KkaK pic.twitter.com/pAHMWvhEkU

– Ronda Rousey (@RondaRousey) 13 février 2020