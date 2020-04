Roots of Pacha annonce son lancement sur Nintendo Switch

L’eShop de Nintendo Switch c’est l’endroit où nous pouvons trouver une énorme quantité de titres qui autrement ne pourraient pas être légués aux joueurs. Ainsi, Soda Den (développeur) et Crytivo (distributeur) ont annoncé que le titre sur lequel ils travaillent, Roots of Pacha, arrivera sur la console hybride du grand N tout au long de 2021, afin que les joueurs puissent coopérer dans Ce RPG qui utilise également la mécanique de ces titres dans lesquels nous devons être en charge de gérer nos propres fermes.

Après avoir erré à travers les forêts vierges, le moment est venu de s’installer et de construire un village qui durera des générations. Nous devons nous unir à nos amis pour créer une communauté prospère dans laquelle nous développons des technologies qui parviennent à changer le monde antique. De plus, nous découvrirons les cultures, deviendrons amis avec les animaux, deviendrons les premiers agriculteurs, participerons aux festivals et trouverons l’amour pour cultiver notre héritage.

Découvrez, collectez, cultivez des légumes et des herbes, explorez le désert environnant pour trouver des animaux que nous pouvons apprivoiser, pêchez dans les eaux peu profondes et profondes pour voir ce qui s’y cache, et entrez dans les grottes les plus sombres pleines de mystères et de des pouvoirs secrets.

Une communauté unie assurera la survie du peuple, et chacun a ses propres peurs et rêves. Nous pourrons développer des amitiés, surmonter des difficultés et, en somme, faire grandir notre village dans lequel nous pourrons inviter des gens d’autres clans à vivre avec nous. Nous pouvons également participer à des festivals et des rituels primitifs en l’honneur de Pacha, la mère de la nature et de ses éléments et, le moment venu, nous pouvons trouver notre véritable amour.

Notre voyage commencera par découvrir comment développer des outils et des idées qui réforment ce monde primitif, tels que la transformation et la conservation des aliments (options alimentaires omnivores, végétariennes ou végétaliennes), le travail du métal, la création de poteries, le développement de l’art, la libération de la spiritualité du clan ou la création de nouveaux bâtiments. laissez-les agrandir le village.

Ce titre a été créé à partir de zéro en gardant à l’esprit le mode de jeu multijoueur. Nous pouvons vivre avec nos amis et partager des talents et des ressources, pour que le clan évolue. Vous pouvez même participer à la pêche, vous amuser lors de festivals et participer à d’autres événements avec ces amis.

Bien sûr, nous aurons également la possibilité de personnaliser nos personnages avec les meilleurs cosmétiques que nous pouvons trouver à l’âge de pierre et, une fois que nous aurons terminé, nous nous mettrons au travail pour créer notre ferme. Et ce ne sera pas la fin! Nous concevrons, placerons et décorerons nos maisons uniques dans lesquelles nous reviendrons après les jours de dur labeur.