Rosalina aura l’air plus divine que jamais sur Mario Kart Tour

Cela fait 2 semaines depuis la dernière fois que nous vous avons parlé de la saison du Mario Kart Tour Valentine, cela signifie que la nouvelle saison est déjà disponible, qui sera inspirée par Vancouver et comprendra 2 coureurs qui fascineront les fans.

La nouvelle saison a commencé aujourd’hui et durera 2 semaines, elle se terminera donc presque en même temps que février. La grande nouveauté à cette occasion est que Rosalina sera incluse avec une robe fabuleuse qui fera penser aux utilisateurs des aurores boréales, un phénomène qui caractérise cette ville canadienne et qui se combinera avec des accessoires divins dans la coiffure. Mais ce n’est pas tout, les fans de Wario seront également satisfaits, car une version campeur du personnage avare est déjà disponible dans le jeu. Ce que vous devez savoir, c’est que ces 2 pilotes ne peuvent être obtenus que par le tuyau, nous vous recommandons donc de collecter des rubis.

Comme lors des autres saisons, de nouvelles voitures, personnages et ailes ont également été ajoutés. A cette occasion, les nouvelles voitures sont la Celestial Turbo Birdo, la Comet Aurora et la Snow White. Les nouvelles ailes sont le Paragliding Flash et le Hanafuda Egg Plum. Comme nous l’avons mentionné, les nouveaux personnages sont Rosalina (aurora), Wario (randonneur) et Birdo (céleste).

La saison de Vancouver a apporté de nouveaux défis, des badges et des ligues, ainsi que des boissons. L’un des principaux ajouts sont les pistes spéciales de Vancouver. Vous pouvez également obtenir un maximum d’étoiles pour débloquer des récompenses. Au total, vous pouvez débloquer 3 cadeaux, mais si vous avez le Golden Pass, vous pouvez en réclamer 3 de plus si vous collectez les étoiles max nécessaires.

Enfin, nous vous informons que Nintendo a distribué 5 rubis cadeaux, que vous pouvez réclamer pour une durée limitée.

Sans plus tarder, nous vous laissons la vidéo avec l’actualité pour que vous puissiez voir la nouvelle version de Wario et la princesse intergalactique Rosalina dans toute sa splendeur.

Rosalina avec robe aurora

Randonneur Wario

Qu’avez-vous pensé de tous les ajouts? Allez-vous essayer d’en obtenir? Vous avez aimé le design des nouveaux morceaux? Dites-le nous dans les commentaires.

Nous vous rappelons que Wario (randonneur) et Rosalina (aurore) disparaîtront une fois cette saison terminée, bien qu’ils soient susceptibles de revenir dans un futur événement.

Mario Kart Tour est disponible sur les appareils mobiles iOS et Android. Vous pouvez trouver plus d’informations à son sujet en consultant son dossier.

